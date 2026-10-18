Руските дронове изплашиха рибата

Руските атаки с дронове по кораби в Черно море са изплашили рибата, сигнализират рибари.

"Тя е живо същество и като всяко такова търси спокойствие и условия, подходящи за живот. Като има взривове и такива нехарактерни неща за приробата, рибата напуска района и отива някъде, където ще се чувства по-спокойна", обясни Кирил Жеглев, собственик на риболовни кораби в несебър, пред bTV.

"Не е приятно да влизаш в морето след всички събития в последно време да не знаеш какво те очаква особено в тъмната част на денонощието. Тогава наистина не знаем какво може да срещнем на пътя. Работим малко на риск и на късмет. Молим се горе да ни помага началника и да можем да си изкараме прехраната. Сега е сезонът на рибата и дните ни са преброени, имаме време до Никулден", разказа рибарят.

Заради военните действия рибарите са намалили работното си време, за да избягват плаване по тъмно. Това пък води и до по-скромен улов. В морето рибарите забелязват много плаващи предмети - дронове, части от ракети.