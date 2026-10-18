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Операция срещу битовата престъпност и купуването на гласове се провежда в Благоевград (Видео)

Тони Маскръчка

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Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

В област Благоевград се провежда специализирана полицейска операция по противодействие на битовата престъпност, разпространение на наркотични вещества и купуването на гласове.

По-късно от полицията ще съобщят резултатите ат акцията.

ВИДЕО: ОДМВР - Благоевград

ВИДЕО: ОДМВР - Благоевград

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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