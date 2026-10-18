Операция срещу битовата престъпност и купуването на гласове се провежда в Благоевград (Видео)

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В област Благоевград се провежда специализирана полицейска операция по противодействие на битовата престъпност, разпространение на наркотични вещества и купуването на гласове.

По-късно от полицията ще съобщят резултатите ат акцията.

ВИДЕО: ОДМВР - Благоевград