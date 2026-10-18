Димитър Стоянов: Идват самолети на НАТО над България и Черно море

Антидрон системите не могат да се справят с реактивните дронове, те могат да се унищожават със зенитно-ракетни комплекси и авиация

Чл. 4 води след себе си притеснения за чл. 5. Обстановката не е такава и не е нужно излишно да притесняваме гражданите

Наборната служба няма да се върне по финансови причини поне в следващите 10-15 г.

Искаме 2,33% от БВП за отбрана, за да може да купим нужното. Това са възможностите на бюджета при очакван дефицит над 4%

В Черно море кораби няма как да влязат, затова остава вариантът да разположим сили и средства по брега и по въздуха. С тях искаме да получаваме възможно най-рано картина на случващото се. Демонстрацията на сила значи, че ние сме готови да поемем всяко предизвикателство. Адм. Ефтимов е в пряк контакт с върховния главнокомандващ на НАТО скоро ще има присъствие на партньорска авиация от НАТО.

Това обяви военният министър Димитър Стоянов пред БНТ.

"Реактивните дронове си заслужава да бъдат унищожени със зенитно-ракетни комплекси и авиация, защото летят на голяма височина, на дълго разстояние и бързо. Антидрон системите се оказват неспособни да се справят с тази заплаха. На България й трябват и изтребители, системи за борба с дронове с кинетично въздействие, антидрон системи, зенитно-ракетни комплекси. Много внимателно трябва да се харчат парите за отбрана, за да се купят първо най-необходимите системи. Способностите за това ги определя Щабът на отбраната", обясни Стоянов.

След вчерашното изтегляне на атакувания в българската прилежаща зона в Черно море кораб "Челси 3" военната прокуратура е образувала досъдебно производство, а информация за какво е констатирано ще излезе от там. "Аз нямам информация", каза министърът.

От началото на месеца първо бе ударен един кораб край Румъния, преди седмица бяха атакувани два съда в изключителната икономическа зона на България, този вторник - още два, само на 15-17 мили от бреговете ни, а в четвъртък и два в непосредствена близост до пристанище в Румъния.

"28 дни бяха нужни на германците, за да докажат, че дронът на летището в Лайпциг, е руски. При нас опозицията искаше преди да е станало събитието, да кажем откъде са дошли дроновете. Трябват реални доказателства, за да бъде обвинена която и да е страна, тук има и жертви", категоричен бе военният министър.

"Националната сигурност не е място за скечове и тик ток, а те правят точно това. Експертизата, която има същият този господин, а и всички около него, е нулева", коментира той спора си със съпредседателя на "Демократична България" Ивайло Мирчев по време на военната комисия в деня на втората атака в българските води на Черно море. Тогава той прати Мирчев да доплува или да слезе от хеликоптер, на който кораб иска и да търси останки от дронове.

"В дипломацията си има стъпки, следващата е връчване на нота, което може да се направи, ако се установи, че дроновете са руски. Най-вероятно ще бъде връчена такава на Митрофанова", каза Стоянов. "Убежденията, хипотезите мога да ги изразя като обикновен гражданин. Като министър на отбраната искам да видя фактите и чак тогава бих казал чий е дронът", допълни той.

До края на октомври трябва да постъпи нашето писмо в централата на НАТО, с което заявяваме нашето участие в инициативата за противодействие на нисколетящи дронове на алианса, съобщи още военният министър.

"Всички на КСНС се обединиха, че няма нужда от задействането на чл. 4 - свикване на консултации и набелязване на мерки. Как да задействаме чл. 4 като няма пряко нападение над страната ни? Консултации се правят за всички случаи, уведомявали сме своевременно посланика ни в Брюксел, така че консултации има. Чл. 4 води след себе си притеснения за чл. 5. Обстановката не е такава и не е нужно излишно да притесняваме гражданите", категоричен бе той.

Министърът коментира и потенциалното връщане на наборната служба у нас. Той обясни, че е планирана промяна в Закона за резерва на въоръжените сили, като през декември трябва да се проведе кръгла маса по темата.

"Не планираме засега задължителна наборна служба. Предложих на тези, които искат да воюват да нарамват пушката и да отиват, но в друга държава. Такова предложение за България никога няма да направя. Трябва да подготвим мобилизационния резерв, физически лека-полека тези хора отпадат след спирането на наборната служба след 2008 г. Тя няма да се върне по финансови причини поне в следващите 10-15 г. Но който има желание, има доброволна служба в резерва, като има курсове по 2-3 месеца за подготовка", обясни Стоянов.

"2,33% от БВП в бюджет 2027, сме предложили да отидат за отбрана, но едва ли ще има такава възможност. Надявам се обаче да ги получим, за да можем да закупим така желаните антидрон системи", каза още той.

"Бих се радвал и на 5% от бюджета за отбрана. При дефицит над 4%, който се очаква, ще бъде много сложно да се осигури баланс за МО, МВР, администрацията за заплати", допълни министърът.