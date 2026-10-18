Посланикът ни в Скопие: Щяхме да си върнем Ива Михайлова и без да бяга

България така или иначе щеше да си върне Ива - дали след месец или два, имаше огромен международен натиск мобилизиран в това отношение, правните аргументи бяха на наша страна. За РСМ изглежда като да има по-голяма полза от развитието - има наратив на дискриминация.

Това заяви посланикът ни в Северна Македония Желязко Радуков пред bTV по повод мистериозното прибиране на Ива Михайлова у нас. Момичето се прибра преди седмица, за да се лекува тук след тежката катастрофа край Кочани. Българските и северномакедонските власти продължават да твърдят, че не знаят как е влязла в страната, както и че в регистрите на двете държави не е регистрирано нейно преминаване през границите.

След прибирането на Ива посланик Радуков беше привикан в Министерството на външните работи на Скопие. От думите му стана ясно, че разговорът не е бил особен оползотворен: "Нашите съседи изразиха своята загриженост за случая, аз изразих своята загриженост и с това общо взето се ограничихме".

Радуков също не е бил уведомен за прибирането на Ива у нас. Научил го от медиите. С нея се познавал лично.

В годината преди прибирането на Ива информацията беше, че властите в РСМ са ѝ отнели личните документи. Сега се оказа, че са ѝ иззети само двата паспорта, а личната ѝ карта си е била в нея, но е била поставена в стоплиста, така че да не може да напуска страната. Пред къщата ѝ обаче постоянно е имало полиция, разказа посланикът. Същото е споделяла и тя, публикувала е и видеа. Понякога е имало и дронове над дома ѝ. Предвид тези обстоятелства според Радуков е почти невъзможно момичето да се измъкне незабелязано.

Северна Македония е съвременна страна със сериозни правоохранителни органи особено в такива сериозни политически случаи. Системата тук не е за подценяване, каза Радуков.

Всяка седмица в посолството получават сигнали от българи за лошо и дискриминационно отношение в Северна Македония - най-често на работното място, но и обиди, заплахи и нападения. В посолството ни разговарят с тях и ги призовават да подават сигнали, но това се случва рядко, тъй като хората се притесняват, а и защото рядко има последици за извършителите.