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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23753608 www.24chasa.bg

Полицията предупреди 50 души да не купуват гласове в Пиринско

Тони Маскръчка

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СНИМКА: Тони Маскръчка

Около 50 предупредителни протокола са съставени на лица, за които има съмнения или оперативна информация за евентуално участие в схеми за купуване на гласове в област Благоевград. Досега обаче в полицията няма постъпили сигнали за търговия с вот.

"Малко е странно, но все пак това са президентски избори, не са кметски избори. Догодина по същото време вероятно работата на полицията в областта ще бъде в пъти по-натоварена", каза главен инспектор Страхил Анталавичев от ОДМВР - Благоевград.

В областта се провежда специализирана полицейска операция. „Имаме 15 задържани лица, но те са задържани за извършени друг вид престъпления, а не за нарушаване на политическите права на гражданите", обясни Анталавичев.

Днешната акция е с по-широк обхват и в нея участват съвместно служители на МВР, представители на други институции и екипи на Жандармерията. Допълнителни сили са разположени на територията на Благоевград, Сандански и Гоце Делчев.

„Имаме сигнали за наркотици, които са отработени. Имаме задържани доста лица, както и големи количества дрога", допълни Анталавичев.

СНИМКА: Тони Маскръчка

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