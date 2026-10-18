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Почина писателят и журналист Любомир Котев

Тони Маскръчка

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Почина писателят Любомир Котев. СНИМКА: Личен профил във фейсбук

След кратко боледуване, на 76-годишна възраст, почина писателят и журналист Любомир Котев, съобщи в социалните мрежи неговото семейство. 

Опелото ще се състои в понеделник, 19 октомври, от 12:00 часа в църквата „Свети Николай Чудотворец" в Ямбол. Погребението ще бъде от 14:00 часа в гробищния парк на Ямбол, съобщиха от семейството.

Любомир Котев е автор на 42 книги, белетрист, есеист, народопсихолог, задълбочен изследовател и критик на класическата българска литература, талантлив публицист, както и основател и главен редактор на първия ямболски всекидневник „Делник". Той остави богато литературно наследство и значим принос към културния живот на Ямбол. Ще бъде помнен с уважение и признателност от всички, които го познаваха и ценяха.
"Ще се простим с него с болка, обич и благодарност за всичко, което беше и остави след себе си.
Татко, Любо, светъл път! Дано непокорната ти душа намери мир и покой. Ще ни липсваш! От семейството
Зара, Кети, Антония, Стефани", написаха роднините му.

Любомир Котев е роден на 1 август 1950 г. Завършил е българска филология в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски" и журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски". Носител е на Националната литературна награда „Захарий Стоянов" (5 ноември 2017 г.). Котев е почетен гражданин на Ямбол от 8 юни 2020 г. Носител е на наградата за наука, образование и култура „Джон Атанасов" на Община Тунджа (31 май 2025 г.).

Любомир Котев е баща на бившата кореспондентка на "24 часа" в Ямбол Кети Котева.

Редакцията изказва съболезнования на семейството!

Почина писателят Любомир Котев. СНИМКА: Личен профил във фейсбук

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