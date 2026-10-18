Патриарх Вартоломей: Благодаря за топлото посрещане в България! Светът има нужда от мир и единство

"Изключително щастлив съм да посетя България отново като гост на българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. Изказвам сърдечна благодарност към благочестивия български народ за топлото посрещане и топлата и гостоприемна закрила, която усещам при всяко свое гостуване в страната." Това каза пред журналисти Вселенският патриарх Вартоломей, който днес, заедно с българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, взима молитвено участие в тържествена архиерейска литургия в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски".

Вартоломей допълни, че при неотдавнашните им срещи в Турция с българският патриарх са създали и поставили основите на едно искрено и братско приятелство.

"В днешно време светът има безусловна нужда от мир и единство. Днес двамата ще се помолим в този величествен храм за мир на целия свят. В настоящия момент светът изпитва безусловна нужда от мир, като същевременно ще се отправят молитви и за единството на църквите", допълни Вселенският патриарх.

Посещението му в България е по повод 1080 години от успението и 1150 години от раждането на свети Йоан Рилски. "Това е голям празник не само за Българската православна църква, но и въобще за цялата православна църква и за всички човеци, тъй като светиите стоят пред Божия престол и се застъпват за всички. В днешния свят на разделение съвместното празнуване с Вселенския патриарх Вартоломей, въпреки съществуващите някои различия, показва необходимостта да се стремим и да се учим да разговаряме, както и да търсим път към изглаждането на проблемите, вместо противопоставяне и разделение", каза Българският патриарх Даниил.

Утре, на 19 октомври, двмата ще се поклонят в Рилския манастир на великия светец на българската църква и на цялото православие - свети Йоан Рилски, по повод честванията на годишнините от неговото рождение и успение.