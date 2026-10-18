“Гласове” описаха необявена видеовръзка на Гюров в Истанбул с преводач

Среща с представители на множество изселнически организации в Турция е събрала в истанбулския хотел „Шератон" Корман Исмаилов, Тодор Тагарев и Трайчо Трайков на 17 октомври — осем дни преди президентските избори на 25 октомври. Според източници на "Гласове" кандидатът за президент Андрей Гюров също е участвал чрез пряка видеовръзка, но събитието не е било включено в публикуваната официална програма на кампанията „Гюров–Кандев".

Двама от българските участници — Корман Исмаилов и Тодор Тагарев — са членове на инициативния комитет, издигнал кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Исмаилов е и бивш служебен министър на транспорта и съобщенията в кабинета на Гюров, а Тагарев е бивш министър на отбраната.

На срещата е присъствал и кметът на столичния район „Средец" Трайчо Трайков. Той е бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма, както и бивш служебен министър на енергетиката в правителството на Андрей Гюров.

Разговорите в залата са се водили на турски език. Корман Исмаилов е произнесъл изказването си на турски пред представителите на изселническите организации. За Тодор Тагарев и Трайчо Трайков е бил осигурен преводач, който им е превеждал изказванията по време на предизборната агитация.

Андрей Гюров се е включил на живо чрез видеовръзка със залата. Въпреки участието на кандидата за президент и на двама членове на инициативния му комитет, срещата не фигурира в публикуваната официална програма на кампанията. Според предоставената информация съобщение за включването на Гюров не е публикувано и в профилите на кампанията в социалните мрежи, пише "Гласове".

Липсата на публично оповестяване на истанбулската среща се откроява на фона на редовното отразяване на останалите предизборни прояви на двойката. За срещите с граждани в България се публикуват предварителни анонси, снимки и информация, докато за събитието с изселническите организации в Турция според предоставените сведения няма официално съобщение.