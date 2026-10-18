Борисов: Светът никога не е бил по-близо до война, повтаря се историята по най-лошия начин

Тези, които казват - че това може да се прекрати: може, но със силен премиер, с познания, с контакти и история, който да може да предпази държавата, заяви лидерът на ГЕРБ

Атаките с дронове в Черно море ни разбиха туризма. Не виждам защо толкова се плашат да посочат виновниците за това

Антидрон защитата не може да стане нито така бързо, нито ефективно. Израел с железните куполи не може да се защити в тази сфера, няма такава армия в света

Колкото аз ще карам самолет, и ако ме качат на него - ще катастрофирам, толкова ако сложиш пилот шеф на правителството - няма оправяне

2,19 евро е дизелът сега, при Бойко 2020 г. беше 1,80 лв. Дори в Близкия изток признават, че нафтата е в излишък, кое налага тези цени, запита Борисов

Като гледам заключенията на Европейския съвет - че атаките в Черно море идват от Русия, Радев трябва да бъде поздравен, че се е съгласил с всички заключения. Малко стана смешно, защото когато потапят кораби в Черно море, гинат невинни моряци, да кажеш, че не знаеш откъде идват атаките, и че не са от Русия, възниква елементарен въпрос: коя държава има тази мощност да докара въздушни дронове и подводни торпедота, без да я забележат? Нито руснаците, нито украинците, нито българите, нито "Старлинк"? И както винаги, когато отиде в Брюксел, тук Радев говори едно, там се съгласи с всички квалификации. Светът никога не е бил по-близо до война, повтаря се историята и то по най-лошия начин.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който е във Враца за среща с партийния актив там, както и заради академията "Новите умове". Коментарът му бе по повод поредицата от атаки с дронове над кораби в Черно море. От началото на месеца първо бе ударен един кораб край Румъния, преди седмица бяха атакувани два съда в изключителната икономическа зона на България, този вторник - още два, само на 15-17 мили от бреговете ни, а в четвъртък и два в непосредствена близост до пристанище в Румъния.

"Има вече общ враг - бежанците, на времето бяха евреите. Има вече война, военни действия, с увлечени в нея европейски държави - засега с оръжия и пари, но е въвличане във война, Има кръвопролития ужасни на мирни граждани, разбива се инфраструктурата и на Русия, и на Украйна, понасят се огромни загуби в икономически план. Европа е в огромна рецесия, в света има тежко разединение, което до нищо добро няма да доведе. Всичко това идва от липсата на пари. Франция вече е в технически фалит. Свърши времето, когато се харчеха пари на поразия, без да се изкарват. В България завод след завод си заминават, 2000 души във Враца останаха без работа", каза Борисов.

За мен и за вас опасността е голяма. Тези, които казват - че това може да се прекрати: може, но със силен премиер, с познания, с контакти и история, която да може, в този сложен свят, да предпази държавата, категоричен бе лидерът на ГЕРБ.

"Водех такава политика, че Черно море да бъде зона на туризъм, на търговия. Неслучайно тогава правихме рекордни приходи от туризма. Сега туризмът догодина няма да бъде същия на Черно море, като атаките са на 15-17 мили от курортите. Кораби потъват, гинат хора. Дори само горивото от тия кораби, което се излива, отблъсква. Те ни разбиха туризма. Не виждам защо толкова се плашат да посочат виновниците за това. Това трябваше да бъде политиката на всички през тези години, но не го направиха", каза още той.

"В съвременната война, това което направиш днес, не след 2 месеца - след седмица вече е остаряло. Когато се говори за мир, за дипломация, всички колеги трябва да работят много активно. Личните контакти имат голяма роля. Не виждам с какво правителствто могат да предпазят срещу хиперзвуковите ракети, да говорим, че ще изградим антидрон защита. Не може да стане нито така бързо, нито ефективно. Израел с железните куполи не може да се защити в тази сфера. Няма как държавата толкова бързо да се организира, няма такава армия в света", допълни той.

Дори НАТО е толкова внимателна с Русия, гледат чл. 5 да не се задейства, защото имаме такива случаи в историята. Могат, и сега могат. Не можем да предотвратим тези удари. Каквото и да направи правителството, няма да успее, категоричен бе лидерът на ГЕРБ.

Колкото аз ще карам самолет, и ако ме качат на него - ще катастрофирам, толкова ако сложиш пилот шеф на правителството - няма оправяне. Изброих 10 неща, които са катастрофа, заяви Борисов.

"Понеже Радев казва от трибуната в парламента, че го забавлявам, явно съм единственият, който го забавлява. Искам сега да го разсмея, да го усмихна - 1,94 е бензинът, 2,19 евро - дизелът. Това е, по стария курс, 4,20 лв. за нафта. При Бойко 2020 г. - 1,80 лева. Що не се кикотите, що не се смеете. При мен имаше Ковид криза, мигрантска криза", каза още Борисов.

"Дори в Близкия изток признават, че нафтата е в излишък. Кое налага - да забогатее рафинерията? Нищо не налага това вдигане на цените, петролната криза в света не влияе на това. Нито на минималната работна заплата. Имаме стотици милиони долари да даваме на Боташ, скриха договора, замразиха го за 15 месеца, но ние не знаем тия пари после ще ни ги съберат ли, ще ги искат ли - ще станат 9 млрд. Ток, газ, бензин, нафта - всичко лети нагоре", заяви той.

Не плашим хората, ние просто ги предупреждаваме какво ще стане. Когато нафтата е 2,20 евро, това не е плашене, а е факт. Предупредих, че в Европа ще е дефицит, дано в България не е нужно, допълни лидерът на ГЕРБ.

"5 години правих бюджет на София, 12 години - на държавата бюджети съм правил, за да е винаги на дефицит, за да може младите да не плащат нашите харчове като държава. 3% не е нормалното, пак си похарчил повече, отколкото си изкарал", коментира той нагласата, че дефицитът в бюджет 2027 отново ще бъде над допустимите 3%.

"За съжаление кандидатите са такива, че никой от тях не може да бъде обединител на нацията - тежкопартийни кандидати. Нито един от тях не става и за обединител на нацията. Ако бяхме издигнали общ независим кандидат проевропейските сили, щеше да има голям шанс. Това не се случи, така че по тази тема - да се оправят. Непоискана подкрепа не се дава и непоискано добро не се прави", отговори той на въпрос дали ГЕРБ ще подкрепи някоя от кандидат-президентските двойки.

Запитан дали има турбуленции в регионалната структура на ГЕРБ, Борисов показа младежите около себе си и заяви: Те са турбуленцията.

На масата до него бе седнал Владимир Димитров, който през септември обяви във фейсбук, че над 50 активни членове напускат структурата на организацията. Причините били натрупвани с години и имало опити да бъде омаловажен трудът им. Имало обвинения от новото общинско ръководство, че МГЕРБ-Враца е била прекалено активна. Ден по-рано пък партията напусна бившият депутат от ГЕРБ и областен координатор на Младежи ГЕРБ за Враца, Мартин Харизанов. Тогава той заяви, че не го прави заради конфликт или разочарование, а за да поеме в друга посока.