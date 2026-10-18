Двама души са загинали, 14 са ранени при катастрофи за последните 24 часа

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Двама души са загинали, а 14 са ранени при 11 тежки катастрофи в страната за последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани 26 леки и едно тежко пътнотранспортно произшествие. Има един пострадал.

Снощи, около 19,45 часа при тежка катастрофа в Добрич почина 59-годишен шофьор. Колата, която карал, се ударила в 2 други автомобила, а след това и в стълб.

72-годишна жена от София пък почина в линейката на път за болницата в събота след катастрофа между лек и товарен автомобил край Луковит. Инцидентът е станал около 13 ч. на пътя за Червен бряг, а жената е била зад волана на леката кола.

От началото на месеца при 371 тежки катастрофи са загинали 28 души и са ранени 461.

От началото на годината 394 души са загинали, а 6862 са пострадали при 5533 тежки пътнотранспортни произшествия. В сравнение със същия период на миналата година загиналите на пътя са с 52-ма повече.