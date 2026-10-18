1330 избират кмет на с. Малорад, предишният е отстранен заради присъда

1330 души избират днес кмет на врачанското село Малорад. Изборният ден е започнал нормално, отворени са навреме всички избирателни секции, няма възникнали проблеми и неявили се членове, каза за БТА секретарят на Общинската избирателна комисия (ОИК)-Борован Силия Иванова.

В селото са разкрити пет избирателни секции, две от тях са подвижни. В две от секциите в местното училище се гласува с машини, тъй като има регистрирани над 300 гласоподаватели.

Петима са регистрираните кандидати за кмет. До частичните избори се стигна, след като ОИК в Борован прекрати предсрочно пълномощията на кмета на Малорад Иво Иванов заради влязла в сила присъда.

Иванов бе засечен да шофира след употреба на кокаин през юли 2024 г. в Малорад и бе осъден от Районния съд в Бяла Слатина на шест месеца лишаване от свобода с отложено изпълнение от три години. Присъдата бе потвърдена по-късно и от Окръжния съд във Враца.