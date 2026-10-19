Тайните на подземната Матера (Видео)

Под улиците на италианския град Матера се крие цял свят от древни църкви, подземни помещения и истории, останали скрити с векове. Тук някога цели семейства живеели в издълбани в скалите домове, а животът следвал правила, които днес изглеждат невероятни. Но Матера пази и една почти криминална мистерия - кражбата на 22 безценни фрески, чиито следи отвеждат чак до Германия.

Какво разкриват подземията на един от най-необикновените градове в Европа и как историческото му наследство оживява отново? Разказват хората, които познават тайните му и работят за тяхното съхраняване.