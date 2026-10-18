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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23754228 www.24chasa.bg

От щаба: Андрей Гюров проведе разговор с представители на организации на български граждани в Турция

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На 17 октомври в Истанбул по инициатива на членовете на Инициативния комитет Тодор Тагарев, Трайчо Трайков и Корман Исмаилов се проведе среща с представители на 15 изселнически организации на български турци. В разговора, в който участваха над 100 представители на организациите, Андрей Гюров се включи онлайн, обявиха от щаба му.

По време на срещата Гюров подчерта значението на демокрацията, върховенството на закона и защитата на основните права и свободи на всеки български гражданин. Той изрази уважение към съдбата на хората, пострадали от репресиите на тоталитарния режим, и посочи, че съхраняването на историческата памет е важна част от изграждането на демократично общество.

В разговора бяха засегнати и отношенията между България и Турция, като Гюров подчерта значението на добросъседството, сътрудничеството и общата отговорност за стабилността и сигурността в региона.

„България трябва да бъде държава, в която правата и достойнството на всеки гражданин са защитени, независимо къде живее. Това е основата, върху която можем да градим общото си бъдеще“, заяви Андрей Гюров.

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