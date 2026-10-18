Едва 4,48% е избирателната активност за кмет на община Полски Тръмбеш към 11 ч., един е кандидатът

Едва 4,48% е избирателната активност за кмет на община Полски Тръмбеш към 11 ч., съобщиха от Общинската избирателна комисия (ОИК).

Правото си на глас са упражнили 474 избиратели от общо 10 573 имащи право на вот. Кандидатът за кмет на общината е само един.

Изборният ден във всички 22 избирателни секции в община Полски Тръмбеш започна нормално в 7 часа, без сигнали за неработещи машини или неявили се членове на СИК. В 16 от секциите гласуването е с машина.

Предсрочните избори за общински кмет на Полски Тръмбеш са заради предсрочното прекратяване на шестия мандат на кмета Георги Чакъров, който сега е депутат от политическа партия „Прогресивна България" и участва в парламентарната комисия по бюджет и финанси. Той е третият депутат от Полски Тръмбеш след 1989 г.

Временно изпълняващ длъжността кмет на община Полски Тръмбеш, до изборите на 18 октомври, е Росен Русанов, който бе заместник-кмет.

Освен за кмет на общината, жителите на село Масларево гласуват и за кмет на населеното място. Там вече са гласували 22,66 % от 370-те избиратели. Двама са кандидатите и гласуването за двата избора е с една машина, което е по-трудно за възрастните хора, свикнали да упражняват вота си с хартия.