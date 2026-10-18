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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23754414 www.24chasa.bg

3,47% са гласували до 11 ч . за кмет на Мало Конаре

Тони Маскръчка

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Машина за гласуване СНИМКА: Георги Палейков

Едва 3,47% са гласували до 11 ч.  за кмет на Мало Конаре на провеждащите се частични избори днес, съобщиха от Общинската избирателна комисия-Пазарджик.

Правото си на глас са упражнили 108 жители от 3109 избиратели по списък. Гласува се в четири секции, разположени на партерния етаж в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий".

До частичните избори за кмет на с. Мало Конаре се стигна, след като през април 2026 г. ОИК – Пазарджик прекрати предсрочно пълномощията на 42-годишния Дончо Цървуланов. Той бе регистриран като кандидат и за днешния вот, но на 7 октомври бе открит мъртъв в гаража на дома си. Той бе избран за кмет на изборите през март т.г., но пълномощията му бяха прекратени, защото не е заличил в законен срок участието си в търговско дружество.

Сега жителите могат да избират кмет от двама кандидати.

Машина за гласуване СНИМКА: Георги Палейков

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