Стоянов: Няма следи от дронове на "Ейбъл", може да има в подводната му част, но няма как да влезем там

И сега нашето небе се охранява с нашите изтребители и зенитно-ракетни комплекси, макар и малко по-изостанали, каза военният министър

Колегите, които се спуснаха на кораба "Ейбъл" не констатираха останки от дронове, пък и ударът беше в подводната част. Най-вероятно там може и да има, но няма как да влезем там. Надявам се на обстойно обследване на "Челси 3" и да имаме резултати възможно най-скоро. Дължим го на обществото.

Това заяви военният министър Димитър Стоянов след честването на Деня на военния парашутист в София.

"В общата позиция на Европейския съвет няма такова нещо - че дроновете са руски. За мен по-важно е изказването на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който каза, че няма пряка опасност за България и Румъния. Това е по-важно от това какви са дроновете. Дроновете не се знае откъде са, продължавам да го твърдя. "Челси 3" вече е в Бургас, има образувано досъдебно производство от Военна прокуратура, военна полиция работи там. Нека да изчакаме резултатите, да не прибързваме", призова той.

"Водят се разговори в момента, тепърва предстои да разберем какво ще бъде предоставено на България от НАТО. Имаме нужда от допълнителни способности, нашите са разположени по крайбрежието на Черно море. Усилено е радиолокационното поле и зенитно-ракетните комплекси, авиацията ни продължава да дежури", каза Стоянов.

По-рано днес в ефира на БНТ той обяви, че очакваме скоро съюзнически самолети да охраняват и наблюдават въздушното ни пространство и Черно море.

"Рано е да се коментира какво точно ще ни бъде предоставено, предстоят още разговори. Но и сега нашето небе се охранява с нашите изтребители и зенитно-ракетни комплекси, макар и малко по-изостанали във времето като модернизация и новости", допълни министърът на отбраната.

"Вчера и днес в Румъния тестваха и имат свалени три дрона. Може би аз съм по-щастливия министър на отбраната, в сравнение с този на Румъния, защото в нашето пространство няма такава активност. Но ако има, имаме готовност да действаме", категоричен бе Стоянов.

От началото на месеца първо бе ударен един кораб край Румъния, преди седмица бяха атакувани два съда в изключителната икономическа зона на България, този вторник - още два, само на 15-17 мили от бреговете ни, а в четвъртък и два в непосредствена близост до пристанище в Румъния.