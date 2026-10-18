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Четирима арестувани, намерена е около 116 грама дрога в Пиринско

Тони Маскръчка

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Полицейска акция в Благоевград. СНИМКА: Тони Маскръчка

Четирима души са арестувани и е намерена около 116 грама дрога на територията на ОДМВР-Благоевград по време на специализирана полицейска операция за противодействие на битовата и конвенционалната престъпност и престъпленията против политическите права на гражданите. В нея освен полицейски служители на ОДМВР-Благоевград участват и екипи на жандармерията и екипи от други държавни институции.

До момента са проверени 635 лица, като със заповед за задържане до 24 часа са задържани 4.

Проверени са 541 МПС и 18 места, за които има данни за евентуална дейност в нарушение на изборното законодателство. Съставени са 9 АУАН и 100 фиша по ЗДвП. Издадени са 10 протокола за предупреждение по чл.65 от ЗМВР.

В хода на операцията са иззети около 5,53 грама марихуана и около 110 грама амфетамин. Образувани са 3 досъдебни производства.

До момента в ОДМВР-Благоевград няма постъпили сигнали за нарушаване на политическите права на гражданите.

Полицейска акция в Благоевград. СНИМКА: Тони Маскръчка

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