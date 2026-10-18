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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23754644 www.24chasa.bg

Мъж продаде ракия на митничари под прикритие

Тони Маскръчка

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Митнически служители задържаха 1606 л ракия без акцизни документи. СНИМКА: Агенция "Митници"

Митничари откриха 1175 литра алкохол без документи са открити в два частни имота при акция на територията на областите Варна и Шумен, съобщиха от Агенция "Митници". Установено е, че алкохолът е притежание на физическо лице, което в началото на проверката е продало на проверяващия екип от Централно митническо управление и ГД „Фискален контрол" на НАП наливен алкохол – ракия, без български бандерол. На място са открити и съоръжения за изваряване, които в момента не са били в режим на работа, както и множество празни пластмасови туби.

Производството по случая продължава. В обекта е установена липса на фискално устройство, което е нарушение на чл. 7 от Наредба Н-18/2006г. във връзка с чл. 118, ал.4 от ЗДДС, за което е съставен и връчен Акт за установяване на административно нарушение.

Според експерти подобни констатации не са изолирани случаи. От началото на годината митническите служители са извършили над 1000 проверки, свързани с алкохол и алкохолни продукти, което представлява една трета от проверките по ЗАДС. В около 20% от случаите е установен алкохол с неясен произход.

Митнически служители задържаха 1606 л ракия без акцизни документи. СНИМКА: Агенция "Митници"

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