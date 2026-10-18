431 литра ракия без доказан произход откриха митничари в бар по морето

Общо 431 литра ракия, отбелязана като „кайсиева", „гроздова" и „сливова", е открита от митническите служители зад бара на ресторант, в други помещения от същия туристически комплекс, както и в складово помещение на комплекса. Това е станали при акция на територията на областите Варна и Шумен, съобщиха от Агенция "Митници". Алкохолът е съхраняван в пластмасови туби от вода. В менюто на заведението е бил включен наливен алкохол, наречен „домашна ракия". По случая предстои съставяне на акт по ЗАДС. Още 1175 литра алкохол са открити пък в два частни имота.

По време на акцията през седмицата е иззет общо 1606 литра високоградусов алкохол без доказан произход и качество, както и без български бандерол и документи по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Извършени са общо четири проверки в различни типове обекти – данъчни складове, туристически обекти и частни имоти. Две от проверките са завършили с констатации, при които са задържани общо 1606 литра алкохол (ракия) без доказан произход и качество. По-голямото количество - 1175 литра алкохол е открито в два частни имота.