Вселенският патриарх Вартоломей: Молим се за мир, светът има потребност (Обзор)

С радост идвам във вашата гостоприемна и красива страна. Този път като гост на Негово блаженство българския патриарх Даниил, с когото при неговите неотдавнашни посещения в Турция създадохме и поставихме основите на едно искрено братско приятелство. Днес ще се помолим в този величествен храм "Св. Александър Невски" за мира на целия свят. В този момент светът има безусловната потребност от мир. И разбира се ще се помолим за единството на нашите църкви. А утре ще имаме благословението и възможността да се поклоним на великия светец на българската църква и на цялото православие Св. Йоан Рилски в неговия манастир. Благодаря на пречестивия български народ за негово сърдечно посрещане, което усетих и този път. Предавам благословението си от името на Майката Църква.

Това каза Вселенския патриарх Вартоломей преди тържествената света литургия в храма "Св. Александър Невски", на която заедно с патриарх Даниил взеха молитвено участие. Вселенският патриарх Вартоломей

"Посещението на Вселенския патриарх Вартоломей е във връзка с големия празник, годишнината 1080 от успението и 1050 години от раждането на Св. Йоан Рилски. Това е един голям празник не само за българската православна църква, а въобще за православната църква и за всички човеци, защото светиите през божия престол се застъпват за всички", каза патриарх Даниил. Той допълни, че основното послание е това - събира ни празникът и почитта към светиите. Господ казва: Който приема праведните в името на праведните, ще получи праведнишка награда. Така че нашата почит към светиите привлича божията благодат и господ ни удостоява с такава благодат, която е дарувал на своите светии. С едната почит ставаме причастни на това, което светиите изживяват. Затова в днешния свят на разделение това съвместно празнуване на тези годишнини, въпреки че има някои различия, ни показва, че трябва да се стремим да се учим да разговаряме и да търсим път към изглаждане на проблемите в диалог, а не в противопоставяне и разделение, каза още патрирах Даниил. Трисагий на гроба на патриарх Неофит

По-късно двамата посетиха гроба на патриарх Неофит.