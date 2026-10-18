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Илияна Йотова разговаря със студенти от инициативата „Дай глас" advertorial icon

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Кандидатът за президент Илияна Йотова участва в среща разговор „Президентът и поколението", част от националната гражданска кампания „ДАЙ ГЛАС". Кампанията се осъществява в партньорство между Националния младежки форум, Форум „Гражданско участие", „Активни политики", „МЕД – Месиш ли?", Civic Lab и Национална мрежа за развитие.

Йотова представи пред студентите своите позиции по вътрешнополитически теми, както и за ролята на България на европейската и международната сцена. Дискутирани бяха и правомощията на президентската институция и нейната балансираща функция във време на политическа криза.

Акцент в разговора бяха политиките за младите хора в България. Кандидатът за президент посочи, че през целия си професионален път е работила с млади хора и контактът с тях е изключително ценен. Илияна Йотова подчерта, че държавата трябва да дава перспектива на младите хора да остават и да се развиват в Родината, всеки млад човек, независимо дали живее в големия град или малкото село, да знае, че гласът му се чува, че мнението му има значение. Тя изтъкна, че работи за това все повече общини да имат общински младежки съвети, които да стимулират развитието на младите хора, в които да се раждат добрите идеи за младежки политики. Кандидатът за президент сподели идеята, с която е запознала и генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, за създаване на регионален младежки център със столица България. Тя каза, че с кандидата за вицепрезидент Кирил Вълчев имат и идея за създаване на консултативен съвет за младежки дейности към президента.

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