Пловдивчанинът Владимир Темелков молил Борисов: Не мога, не издържам, искам пак в ГЕРБ

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Вестта за връщането на бившия зам.–кмет в партията обиколи политическите кръгове в Пловдив

Бившият зам.-кмет на Пловдив Владимир Темелков, който публично обяви преди месец, че напуска ГЕРБ, се връща отново в партията.

Това съобщи по-рано днес във Враца Бойко Борисов.

"Онзи ден дойде и каза: "Искам да се върна в ГЕРБ, не мога, не издържам". И аз го върнах. Ще дойде в Кюстендил", каза Борисов. И увери, че щял да подготви хора, които с опита си щели да направят отново ГЕРБ номер едно.

Вестта за връщането на Темелков в партията обиколи политическите кръгове в Пловдив. Повечето коментират с ирония, че с кадри бившия зам.-кмет Борисов го чака прокопсия.

При напускането на ГЕРБ милионерът обясни, че го правел заради разминаванията му с кмета и областен лидер Костадин Димитров. Той влезе в партията преди местните избори през 2023 г. А в предишния мандат беше общински съветник от "Съюз за Пловдив" на Дани Каназирева.

През август 2025 г. подаде оставка с едномесечно предизвестие като зам.-кмет, но тя не бе удовлетворена. Втората, окончателна оставка като зам.-кмет, депозира в края на май тази година и този път тя беше приета. На 30 август беше изваден от Изпълнителната комисия на ГЕРБ.

Като зам.-кмет не блесна с нищо впечатляващо, припомнят наблюдатели. А общинари твърдят, че много рядко е забелязван на работното си място. Eдинствено се прочу с отвертката, с която искаше да разглоби машина за гласуване в ЦИК.