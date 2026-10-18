Нови цени на такситата готвят във Велико Търново

Между 70 и 90 евроцента на километър да са новите цени за таксиметров превоз във Велико Търново през деня, а на нощна тарифа да возят за 0.80 до 1.15 евро на километър. Това предложение за вдигане на тарифите е входирано от кмета Даниел Панов за разглеждане на предстоящата сесия на Общинския съвет. То е на база искане на група превозвачи и водачи за актуализация на минималните и максималните цени за услугата. Цените на такситата не са променяни от две години. За същия период обаче изчислената инфлация е 40.4%.В момента най-масовата цена на километър пробег в старопрестолния град е от 0.76 евро през деня до 0.87 евро през деня. Има и начална такса от 1.53 евро, 0.20 евро на минута престой.

"Към дата 14.08.2026 г. се забелязват промени в цените на

горивата, както следва: пропан-бутан - увеличение на цената с 1,70%, А 95 - увеличение на цената с около 12,81%, дизел - повишаване на цената с около 25,23%, метан - увеличение на цената с 19%", мотивирано е предложението, а като основна причина е посочена войната в Иран.

На специална среща в края на август председателят на общинския съвет Венцислав Спирдонов настоя за повече таксита по улиците през нощта. От бранша му отговориха, че това е възможно само след увеличение на тарифата.

Срещата беше свикана заради проблема с липсата на таксита, които да обслужват търновци и гости на града през малките часове на нощта.

Поканата на Венцислав Спирдонов да се включат в обсъждането на казуса беше уважена от представители на всички таксиметрови компании в старата столица.

Превозвачите признаха, че липсата на работещи коли нощем е в ущърб не само на клиентите, но и на самия бизнес. Това обаче не може да бъде решено чрез административен натиск или санкции за шофьорите.

Председателят на Общинския съвет също подчерта, че за местната власт водещо остава да се запази здравето и животът на гражданите, тъй като отсъствието на таксита по тъмно не е само неудобство, а реален проблем, когато се налага хората да се приберат безопасно нощем. В същото време той изтъкна, че решението следва да е в баланс между интересите на гражданите и на превозвачите.

Таксиметровите превози са стопанска дейност и затова според участниците в дискусията трябва да се търси модел, който икономически да мотивира шофьорите сами да поемат нощни смени.

От бранша посочиха, че тарифите не са променяни от 2 години, на фона на постоянното поскъпване на горива, стоки и други разходи. Изтъкнаха, че разликата между дневната и нощната такса за превоз на км пробег е едва 8 евроцента. По думите им това демотивира водачите да излязат на работа по тъмно.