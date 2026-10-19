Росен, който заклал майката на трите им деца: Тя беше целият ми живот, стопих се, оплешивях, имам захар

Убиецът от Трявна иска евтаназия, а не в затвора до живот

Бил обсебен от ревност, след като Ирина го оставила и забременяла от друг

"Съжалявам, не исках така да става! Отнел съм живота на единствената жена, която съм обичал и все още обичам. Тя ми беше целият живот. От 65 кг станах 40, оплешивях. Ако не изляза от затвора, предпочитам евтаназия."

Това каза в последната си дума пред Апелативния съд във Велико Търново 25-годишният Росен Ганчев, който миналата година в Трявна закла жена си от ревност и остави трите им невръстни деца сираци.

В жалбата си той поиска по-лека присъда, за

да излезе един ден и да се грижи за момчетата им

- сега ги отглежда бабата по майчина линия.

В началото на април т.г. окръжният съд в Габрово го призна за виновен и го осъди до живот затова, че на 21 март 2025 г. около 16,30 ч в двора на къщата на баба си в Трявна, в условията на домашно насилие, умишлено умъртвил 21-годишната Ирина Димитрова. Двамата били във фактическо съпружеско съжителство.

Росен наръгал многократно с нож младата жена заслепен от гняв, че тя е бременна от друг. Била в 4-5 гестационна седмица, показва по-късно аутопсията. По това време двамата били разделени. Ирина и Росен има 3 деца, за тях сега се грижи майка й.

"Росен спеше при брат си в къщата на баба им. Сутринта стана и дойде при мен. Каза: "Отивам надолу." Отишъл, взел Ирина и я влачил до къщата. Искаше да я вкара вътре, но Ирина се хвана за вратата, не искаше да влезе. Аз му казах: "Недей!", но той я наръга", разказва пред "24 часа" в началото на процеса в Габрово болногледачката Миленка Атанасова, която се грижела денонощно за бабата и живеела в къщата.

"Ножът беше като тези, с които колят прасетата

Първо я намушка в гърба отзад на шията и после започна да я ръга в стомаха. Аз опитах да му взема ножа, дори си срязах двата пръста, като хванах острието. Ирина не издъхна веднага, мъчи се много, докато кръвта изтичаше. Той взе друг нож и се надупчи в стомаха. Викнахме линейка, дойде полицията, заградиха", допълни болногледачката. Тя изнесла от къщата чаршаф, за да покрият тялото на мъртвата.

Твърдеше, че докато са били заедно, младите не се разбирали въобще. Биели се и се карали винаги, когато оставали в къщата на бабата, а децата били свидетели.

Смъртта на Ирина настъпила в резултат на прободно-порезна рана в дясната половина на предната коремна стена с прерязване в дълбочина на дясната илиачна вена и артерия, довела до остра обемна кръвозагуба, става ясно от съдебномедицинската експертиза.

Убийството е извършено по особено мъчителен начин за убитата и с чудовищна жестокост, става ясно от материалите по делото.

Апелативният прокурор Светослав Калчев подчерта в съдебната зала, че

жертвата е агонизирала 7-8 минути, осъзнавайки края си

Отхвърленият мъж направил опит за самоубийство, но бе спасен в болница и отведен в ареста.

Калчев определи присъдата на първоинстанционния съд като справедлива. Отхвърли настояването в жалбата за преквалификация на престъплението, тъй като било извършено в състояние на физически афект. Апелативният прокурор Светослав Калчев СНИМКА: ДИМА МАКСИМОВА

"Ирина и нейният убиец не са били в брачна връзка и тя не е дължала съпружеска вярност. Обстоятелството, че е била бременна от друг, не е нито обидно, нито противозаконно, за да обоснове деянието. Реакцията показва егоистичен характер, в центъра на който са поставени неговите потребности и желания, както е описано в психологическата експертиза", посочи прокурорът.

Според обвинителя Росен е заклал демонстративно майката на децата си, за да защити честта си.

Хубавата Ирина родила първото си дете от него още преди да навърши 16 г. и де факто Росен прекършил нейното детство, без да даде възможност да се развие като личност, настоя прокурор Калчев.

"Аз нямах брак с нея, но не съм спрял детството . Бяхме в едно училище и един клас в Плачковци.

Тя бе на 13 г., аз на 15. Повтарях училище, за да бъда с нея. Аз съм си я гледал

- и нея, и децата. Бях заврян зет, съгласих се, защото за мен беше важно да сме заедно. Имах пълно доверие. Майка я учеше да ме остави, за да има по-добър живот. Затова ни бяха караниците", разказа подсъдимият пред съда. Призна, че посегнал към дрога, когато жена му го изоставила.

Адвокатът на убиеца Николай Стайков настоя Росен да бъде осъден за убийство в състояние на афект и поиска затвор от 15 до 20 г., вместо доживотна присъда.

Според защитника подсъдимият не е планирал престъплението. Бил заслепен от ревност, която може да е първа фаза, за да предизвика физиологичен афект - изключително силен, внезапен, бурен емоционален взрив. Освен това заболяванията на клиента му - диабет и високо кръвно, може да са спомогнали за внезапната агресия.

"Имам високо кръвно и висока захар, понякога изпитвам напрежение и голям гняв.

Очите ми се замъгляват. Даже не си спомням колко пъти съм я убил

Не заслужаваше това момичето ми", разкая се пред магистратите Росен Ганчев.

Близо 10 г. Росен и Ирина били заедно. 3-4 месеца преди трагедията двамата се разделили. Напуснала го и се прибрала при майка си с децата. Росен се криел и дебнел вечер край фургона дали му изневерява с друг. Младата жена редовно била пребивана заради ревност. После Ганчев публично се заканвал, че ще ликвидира нея и трите им деца, само едното от които е припознато от него, разказваше пред "24 часа" майка Дияна Димитрова.

Почернената жена, която се грижи за трите момченца на мъртвата си дъщеря, не присъства на заседанието в Търново. Тя казваше, че е взела заем да погребе Ирина. Трагедията предизвика вълна от съпричастност. Местната управа в Трявна и стотици хора помагаха със средства и продукти, дори настаниха бабата с внучетата в общинско жилище.

100 хил. евро кръвнина присъди за наследниците на Ирина Габровският окръжен съд. Делото на втора инстанция във Велико Търново е обявено за решаване.