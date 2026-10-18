Рекордно ниска активност за избора на нов кмет в Полски Тръмбеш

Едва 10.54% избирателна активност отчитат към 16 ч. от ОИК Полски Тръмбеш. До 22-те секции в малката община са отишли едва 1114 избиратели.

"Надбягване с един кон! И 10 да бяха гласували, пак ще си имаме избран кон, по-добре да изчистя градината, че зимата иде", обяснява мъж зад оградата на двора си.

Един кандидат се бори за кметския пост - досегашният зам.-кмет Росен Русанов, който изпълнява длъжността от края на април. Тогава дългогодишният кмет Георги Чакъров от БСП стана депутат от "Прогресивна България". Той е и координатор на Румен Радев във Велико Търново.

Освен за общината, местен кмет за остатъка от мандата си избират днес и в най-голямото село на общината - Масларево. Там кандидатите са двама от ПП-ДБ и БСП. До двата вота се стигна, след като досегашната кметица си даде оставка. Бе осъдена, след като я хваанаха да шофира пияна.

Затова гласуването е доста по-интензивно и през целия ден пред секцията има постоянен поток от хора. Гласуването е само с машина и възрастните хора са доста затруднени, но пък е репетиция за президентския вот след седмица.