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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23755422 www.24chasa.bg

Рекордно ниска активност за избора на нов кмет в Полски Тръмбеш

Дима Максимова

[email protected]

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Частичните местни избори за кмет се провеждат в Полски Тръмбеш. СНИМКА: Георги Палейков

Едва 10.54% избирателна активност отчитат към 16 ч. от ОИК Полски Тръмбеш. До 22-те секции в малката община са отишли едва 1114 избиратели. 

"Надбягване с един кон! И 10  да бяха гласували, пак ще си имаме избран кон, по-добре да изчистя градината, че зимата иде", обяснява мъж зад оградата на двора си.

Един кандидат се бори за кметския пост  - досегашният зам.-кмет Росен Русанов, който изпълнява длъжността от края на април. Тогава дългогодишният кмет Георги Чакъров от БСП стана депутат от "Прогресивна България". Той е и координатор на Румен Радев във Велико Търново.   

Освен за общината, местен кмет за остатъка от мандата си избират днес и в най-голямото село на общината - Масларево. Там кандидатите са двама  от ПП-ДБ и БСП. До двата вота се стигна, след като досегашната кметица си даде оставка. Бе осъдена, след като я хваанаха да шофира пияна.

Затова гласуването е доста по-интензивно и през целия ден пред секцията има постоянен поток от хора. Гласуването е само с машина и възрастните хора са доста затруднени, но пък е репетиция за президентския вот след седмица.

Частичните местни избори за кмет се провеждат в Полски Тръмбеш. СНИМКА: Георги Палейков

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