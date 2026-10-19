Как “Нарушител, спри и отбий!” ще светне над аутобана

Идеята за табла над пътя, на които да се изписва номерът на колата със заповед да спре, се натъква на много юридически и практически пречки

Големи светещи надписи над пътищата ще предупреждават конкретни нарушители да спрат и да отбият встрани, за да си получат от контролните органи актовете за нарушението. Самото то ще бъде установено преди това с технически средства. Това е само една малка част от предстоящата реформа на пътната безопасност, която правителството обяви на 15 септември. Идеята за светещите надписи разкри транспортният министър Георги Пеев.

Когато системата отчете, че нарушителят е на определено място, ще му бъде връчен фиш веднага, който ще има електронен печат. Всичко ще бъде дигитално, без да има човешка намеса. Така ще се избегне невръчването на фишове, заяви Пеев.

Той обясни, че министерството възнамерява да бъдат поставени електронни знаци по пътищата, които да показват кой нарушава правилата. Информацията ще отива към системата и ще показва кой да бъде спрян и така те (полицаите – б.а.) ще спират конкретните нарушители, а не кампанийно както до момента. На електронните табла ще се изписва примерно: “СА1236ТТ, след 1 км спри и отбий вдясно”, обясни транспортният министър.

Сформираната още през септември работна група към министерството вече работи по идеите, включително и тази за светещите надписи, но

има да се решават много практически и законодателни въпроси,

разказаха от ведомството пред “24 часа”. Проблемите и въпросителните се оказват далеч по-многобройни, отколкото личи на пръв поглед.

На първо място очевидно ще се наложат промени в Закона за движението по пътищата. Сега член 165 от закона изрично уточнява, че право да спират МПС на пътя имат точно определени служби, посочени от министъра на вътрешните работи, а когато става дума за обществен превоз на пътници и товари – и други служби, определени от транспортния министър. Никъде не пише, че водач, пък бил той и нарушител, трябва да се подчини и да спре на някакъв си надпис, който е светнал над пътя и в него е посочен регистрационният номер на неговото возило.

Това съвсем не е дребна юридическа подробност, защото, от друга страна, в член 175 на закона много ясно пише какво следва, ако не се подчиниш на указание на контролен орган да спреш – 100 евро глоба и отнемане на книжката за 3 месеца. А при повторно нарушение – 6 месеца без книжка и 200 евро глоба.

Не е маловажно, защото всяко наказание може да се обжалва пред съда. А ако се стигне до него, как ще се докаже, че някъде над главата на нарушителя е имало съобщение, че точно той трябва след 1 километър да спре и да отбие вдясно от пътя, остава неясно.

Пък и има една чисто практическа подробност – ако знакът е над магистрала, там разрешената скорост за движение за леките коли е 140 км в час. Ако нарушителят е карал със 160 или не дай боже с 200 км в час, вероятността да види надпис върху каквото и да било, е силно съмнителна.

А останалите участници в движението, които карат примерно със 130 км в час, определено ще се почувстват в неудобна позиция: за да видят чий номер точно е изписан на таблото, ще бъдат принудени да намалят скоростта. А на аутобан това винаги създава опасност от инциденти.

Другият въпрос, над който умуват в момента експертите от работната група, е къде да има такива електронни табла. Първоначалният замисъл е това да става на места, които отговарят най-малко на две условия: в продължение на десетки километри ограничението на скоростта да е едно и също и да е сигурно, че нарушителят има къде да отбие.

У нас такова място е магистрала “Тракия” на територията на областите Сливен и Ямбол. Принципно там няма много населени места и

има смисъл контролът да се делегира на дигиталните технологии

Пък и това е съзвучно с бюджетните ограничения за оптимизиране на заетите в публичния сектор.

Друго основание, което сериозно би попречило на идеята за подобно публично оповестяване на нарушителите, е, че тя се сблъсква сериозно с европейския регламент за защита на данните (GDPR). Според практиката на Европейския съд за правата на човека и на нашата Комисия за защита на личните данни регистрационният номер на колата е средство за идентификация на физическо лице – собственика или ползвателя на колата. И като такова попада изцяло под защитата на регламента.

Обработването на лични данни от държавни органи за целите на сигурността на пътя е законно, например снимане с камерите на КАТ или на толсистемата. Но GDPR регламентът изрично уточнява, че обработването на такива данни трябва да се сведе до минимум и да бъде достъпно само за органите с контролни функции.

Вярно е, че регистрационният номер на колата се вижда и на таблата пред всеки публичен паркинг с платен достъп. Но там таблото е обърнато към самия водач, за да види дали камерата правилно е разчела неговия номер, защото му предстои таксуване на достъпа. А не е на показ на стотици други участници в движението.

Експерти от работната група с малко повече житейски опит припомниха как още по времето на социализма, когато у нас КАТ се е снабдил с първите камери радари за засичане на превишена скорост, започнали да пращат снимки на колата направо на адреса на нарушителя. Но след някой и друг месец се отказали. Просто неволно са предизвикали семейни скандали и се е наложило да бъдат викани за свидетели по бракоразводни дела. От съпруги, които установили, че на дата, на която съпругът уж е в командировка, вози друга жена.

Всъщност в работната група се разглеждат и много други варианти за светкавично оповестяване на нарушенията на пътя с помощта на съвременните технологии.

Единият е да се въведе вече работеща във Франция, Испания, Германия и Нидерландия система, която също разчита на камерите над пътя. Те засичат превишена скорост, липса на винетка или застраховка. Но информацията

се изпраща на таблетите на полицаите

по-напред по трасето. Те отбиват шофьора и му връчват акта на място. По този начин нарушителят разбира веднага, а събираемостта е гарантирана.

За спиране на конкретен автомобил се използват единствено полицейски превозни средства, които изпреварват нарушителя и активират задно светещо табло с надпис: STOP/POLIZEI (в Германия) или VOLG MIJ/FOLLOW ME (в Нидерландия). Това е адресирано директно към шофьора и не нарушава поверителността на данните.