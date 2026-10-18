Ивайло Мирчев: Правителството знае истината за атаките с дронове и "Старлинк", но не казва на гражданите

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Българското правителство знае каква е истинската ситуация, но не я казва на гражданите. И по случая с дроновете, и със "Старлинк".

Това каза съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев в предаването "На фокус" по Нова тв.

От началото на октомври четири кораба бяха ударени в Черно море край бреговете на България. На 6 октомври в икономическата зона на България бяха поразени корабите "Ейбъл" и "Алфа Ватан", а седмица по-късно в прилежащата ни зона бяха ударени и корабите "Дигнити" и "Челси 3".

Вечерта преди атаката над "Дигнити" и "Челси 3" самият Мирчев съобщи, че са били подпалени 11 от 17-те антени на "Старлинк" край село Плана.

"Ние искаме България да назове истинския автор на атаката с дронове, а не да се снишава", каза той.

По думите му в Черно море нито Украйна ще тръгне да атакува собствените си кораби, превозващи зърно, нито Русия ще атакува собствените си танкери, превозващи петрол.

"Искахме България да отправи нота към Русия да не се нападат повече кораби", обясни Мирчев.

"Трябва да е ясно - диктатори като Путин много обичат такива, които се снишават. България не трябва да се снишава", каза още той.

Според него Тръмп опитва да намери изкупителна жертва за високите цени на горивата и обяснява, че това е Зеленски. "Българският премиер беше единственият европейски лидер, който одобри сделката между Тръмп и Путин за дизела", каза Мирчев.