Георги Пеев: Трета страна може да е произвела дроновете, с които е нанесен ударът в Черно море

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Трета страна може да е произвела дроновете, с които да е нанесен ударът.

Това каза министърът на транспорта Георги Пеев в предаването "На фокус" по Нова тв, като заяви, че това е негова хипоте

Той обяви, че страната ни ще направи пълно обследване на кораба "Челси 3" в Бургас. "Дигнити" е потънал на 80 метра, там също ще бъде направено разследване.

След ударите на 6 и 13 октомври корабите "Алфа Ватан" и "Дигнити" потънаха в Черно море. "Алфа Ватан" бе ударен в икономическата ни зона и екипажът му така и не беше открит. От "Дигнити" бяха спасени петима от екипажа.

"Много ми се иска да има оцелели от потъналите кораби, но трябва да сме реалисти. Направихме всичко по силите си и за двата случая. За съжаление не виждам такъв изход - да има оцелели", обясни министърът.

По думите му конвоирането на търговски кораби няма да помогне.

"Този, който прави конвоят, трябва да има техническите възможности да ги пази. Кой е това? НАТО, ЕС? Полезният ход е спиране на огъня", категоричен бе той.

Пеев каза, че до края на 2029 г. трябва да имаме нов кораб за спасителни операции.

Според него не се очакват провокации в териториалните ни води, защото и двете воюващи държави се съобразявали с международното право.