Антон Кутев: България може да провежда разговори за мир с Путин, затова не трябва да сме твърде твърди спрямо Русия

Мисля, че България може би във времето ще може да провежда разговори с Путин, но в координация с ЕК. Аз не знам колко са държавите в Европа с потенциал да провеждат разогвори с Русия, но сега не му е времето. Дали това ще е Румен Радев, ЕК трябва да даде оценка. Но трябва да се започне такъв разговор, затова не съм сигурен колко твърда трябва да е България спрямо Русия. Трябва да се седне на масата на преговорите, за да свърши тази война.

Това каза Антон Кутев от "Прогресивна България" в предаването "120 минути" по Би ти ви.

Това не означава, че одобряваме агресията, но трябва да се седне на една маса. Ние налагаме санкции, но умират хора, и то в голямата си част цивилни. Европа е цивилизационната страна и ако ние не можем да решим казуса, то няма кой, смята още той.

И отново изрази позицията, че първо трябва да се установят данните по отношение на атаките на кораби край България, а после да се обявят. При атаката по "Северен поток" първо се говореше едно, после се оказа съвсем друго. Опасно е да бързаме, защото е възможно тези атаки да се правят от нетрадиционни сили, а от квазиармии, които се поддържат от някоя страна.

"Ние участваме в общите европейски позиции, ако не участваме в ЕС и НАТО, няма как да очакваме европейска защита. Разформирахме армията, унищожихме оръжията, които могат да носят ядрени глави, доверихме се на НАТО. Нямаме друг шанс освен да разчитаме на това. Но това не означава, че не трябва да защитаваме националните си интереси", каза още Кутев.

Според него говоренето на Радев в ЕС е много внимателно прецизирано и е най-смелото на България досега.

Той разкритикува това, че парите за всички европейски програми в новия европейски бюджет намаляват, например за "Хоризонт" - програмата за иновации и за България, а се намериха пари за Украйна. Европа трябва да инвестира в наука, кохезия, социални сфери. Виждаме бунтовете в Париж, в Германия - това става системно и ще заплаши стабилността в Европа и ще доведе до преразглеждане на ценностите.