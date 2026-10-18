Илияна Йотова за ударените кораби: България няма да се поколебае да предприеме мерки, когато има доказателства

В момента, в който имаме тези доказателства, те ще бъдат изнесени пред цялата ни общественост. България няма да се поколебае да предприеме съответните дипломатически мерки.

Това каза в предаването "На фокус" по Нова тв президентката Илияна Йотова по повод ударените кораби в икономическата и прилежащата ни зона в Черно море през последните две седмици.

По думите ѝ вероятно ще се започне с нота към съответната държава. Тя обеща, че целият дипломатически път ще бъде извървян, когато има доказателства, които се очакват скоро.

"Определено рискове и заплахи има, но за заплаха за националната сигурност не мога да говоря", обясни Йотова.

Президентката заяви, че приема заключението на Европейския съвет, че ударите са на Русия, но призова да "не изваждаме нещата от контекста".

"В това заключение се прави една моментна снимка на ситуацията и не се визират само последните атаки в България и Румъния", каза тя.

Относно външната ни политика Йотова заяви, че България много отдавна е направила своя стратегически избор - догодина ще станат точно 20 години, откакто сме част от голямото европейско семейство.

"Последните месеци България има открояваща се външна политика. Активната ни политика в тази деликатна и опасна ситуация смятам, че е правилна", заяви тя.

На въпрос какво мисли за дизеловата сделка между Доналд Тръмп и Владимир Путин тя каза:

"Моята позиция е, че това е политическо решение на САЩ, а мен ме интересува какво става в България".

По думите ѝ ескалирането на войната е факт, още повече, че тя излезе от територията на воюващите страни и дойде в Черно море.

На критиките на опозицията по повод изказването ѝ, че български войници не трябва да ходят в Украйна, Йотова поясни:

"Това, което казвам е по повод нашето участие в коалицията на желаещите, която се промени като характер, защото сега като че ли се сви до това да се подготвят военни части, които да отидат в Украйна, когато някога има мир там. Аз смятам, че български войници не трябва да отиват там дори и при такива условия. България не трябва да взима такова решение".

Според нея България не е в несигурна външнополитическа ситуация, а е изправена пред опасност в Черно море така, както и Турция, Румъния, Грузия.

Йотова коментира ѝ случая с помилвания Огнян Атанасов.

"Нашият сигнал до прокуратурата е готов и ние го вкарваме утре до обяд. Нека от прокуратурата уточнят всички подробности. Нямам право да разкривам лекарското заключение. Смятам, че прокуратурата трябва да провери всичко, свързано с въпросния запис. Аз съм направила собствена проверка, видяла съм отново всеки документ, оттам нататък президентството не е разследващ орган", категорична бе тя.