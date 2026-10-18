Андрей Новаков говори пред Си Ен Ен за ударените в Черно море кораби

Евродепутатът Андрей Новаков говори пред телевизия Си Ен Ен за ударените кораби в икономическата и прилежаща зона на България.

"Това не е като началото на война към нас, а сякаш просто мирът е свършил. И понеже не съм видял със собствените си очи останките от корабите и дроновете, защото те са на дъното на морето, нека помислим и анализираме заедно. Четири кораба потънаха през последните 10 дни. Всички те бяха натоварени или с украински граждани и моряци, или със стоки, или плава към украински и румънски пристанища", каза Новаков в разговор с журналиста Джим Скиуто.

Той пита кой би спечелил от това, че тези кораби са на дъното на морето.

"Със сигурност не е Украйна. И в тази част на света е или Украйна, или Русия - една от тези две държави. И ако не е Украйна, кой друг?", обясни евродепутатът.

По думите му всички доказателства сочат в тази посока.

"Дори руския посланик в София не отрече това", каза още Новаков.

Според евродепутата това, което се случва в Черно море е потвърждение, че архитектурата на мира след края на Студената война вече е приключила.

На 6 октомври в икономическата ни зона бяха ударени с дронове корабите "Ейбъл" и "Алфа Ватан". Точно седмица по-късно атаката се повтори, този път срещу корабите "Челси 3" и "Дигнити". Корабите "Алфа Ватан" и "Дигнити" потънаха след атаките, като моряците от първия кораб така и не бяха открити, а от "Дигнити" бяха спасени петима от екипажа.