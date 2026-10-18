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Година преди местния вот Радев с първи избран кмет...

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Година преди местния вот Радев с първи избран кмет и готови 251 структури в страната

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В структурата на ПБ в Созопол има много представители на местната власт, а неин шеф стана зам.-кметът Андрей Николов. СНИМКИ: ФЕЙСБУК

Кадри се вливат в "Прогресивна България". Започна с депутатските листи и трендът е към привличане на още лица към управляващите

Първи свой кмет, излъчен с избори, в които партията му участва, има вече Румен Радев.

Това е Росен Русанов в Полски Тръмбеш. Там тази неделя се проведоха частични избори, след като предишният кмет Георги Чакъров стана депутат от “Прогресивна България”.

Росен Русанов
Росен Русанов

Русанов бе заместник на Чакъров в община Полски Тръмбеш, а след влизането му в парламента пое кметския пост като временно изпълняващ. На изборите сега бе единствен кандидат.

Яви се като независим, но бившият Чакъров застана зад него, влизайки в инициативния му комитет, а тъй като е депутат от мнозинството, това прави официална подкрепата на “Прогресивна България”.

Вероятно заради убедеността, че кметът като единствен кандидат е ясен, в Полски Тръмбеш активността не беше висока - 10,54% бе тя към 16 ч с гласували 1114 души от 10 573 души. Но според правилата на Изборния кодекс един кмет е избран още на първи тур, ако е събрал повече от 50% от действителните гласове, без значение колко са отишли до урните. Което отрежда на Русанов победа още преди общинската избирателна комисия да обяви официално резултата.

И ако той ще е първият кмет на Радев, официално минал през избори, то управляващата формация може да се похвали с още

поне дузина кметове и доста повече общински съветници

Ясно изразените им симпатии към партията на премиера и участието на някои в нейните редици дават обещаващ старт на “Прогресивна България” в първите кметски избори, на които ще участва. А който у нас спечели местната власт, си гарантира по-голяма стабилност в централата, сочи политическата традиция.

Процесът започна от кандидатдепутатските листи през пролетта, в които попаднаха лица от управлението на общините. После и със създаването на регионалните структури кметове и общински съветници от цялата страна се вляха в редиците на “Прогресивна България”.

В парламента освен Георги Чакъров от местната власт влезе Мария Тодорова. Тя беше общински съветник във Варна от “Левицата”, сега оглавява организацията на ПБ в район “Младост”. Министърът на спорта Енчо Керязов застана начело на депутатската листа в Ямбол от позицията на зам.-кмет на областния град. Както и колегата му от община Тунджа Стоян Петков, който остана в парламента.

Депутатът Васил Филев, който е бивш шеф на общинския съвет, оглави ПБ в Пещера.
Депутатът Васил Филев, който е бивш шеф на общинския съвет, оглави ПБ в Пещера.

В депутатския списък са още бившият шеф на общинския съвет в Пещера Васил Филев, както и Милен Трифонов, който бе общински съветник от “Пряка демокрация” в Пазарджик. Другият общинар от същата политическа формация в града - Борислав Богословов, също бе в листата за Народното събрание, а в момента е областен управител на Пазарджик.

ПБ направи директна връзка с местната власт и през един от мандатоносителите си - председателя на “Движение нашият народ” Атанас Калчев. Той бе кандидат за депутат, но се отказа от мандат, за да остане начело на общината в Кричим, където е кмет от 2007 г. насам.

Най-голямо бе вливането на представители на властта по места в редиците на “Прогресивна България” през учредяването на структурите. На 11 септември партията официално отчете, че вече са създадени 251 общински и районни организации, а към онзи момент

членовете на партията са 6348

Къде формирането на структури мина с активното участие на представителите на местното самоуправление?

Кметът на Вълчи дол Калоян Цветков през август беше избран за председател на ПБ в общината. На събранието присъства и областният координатор на формацията за Варна и министър на туризма Илин Димитров. Цветков беше избран за кмет на Вълчи дол на местните избори през 2023 г. като кандидат на коалиция “Свобода”, в която участваха БСП, ИТН, ВМРО-БНД и други формации.

Министърът на туризма Илин Димитров бе на учредяването на структурата във Вълчи дол, чиито председател стана кметът Калоян Цветков.
Министърът на туризма Илин Димитров бе на учредяването на структурата във Вълчи дол, чиито председател стана кметът Калоян Цветков.

В Провадия пък начело на управляващата партия застана Елина Димитрова - бивш дългогодишен общински съветник от БСП и настоящ зам. областен управител на Варна. Нейната колежка от местния парламент Наталина Златева (също избирана от социалистите) пък е организационен секретар на ПБ в Провадия.

Във варненския район “Одесос” от август организационен секретар на партията на Радев е бившият зам.-кмет по финанси Христо Рафаилов. Той е син на някогашния царски депутат и ексшеф на ОД на МВР в морската столица Наско Рафаилов.

Младият Рафаилов бе в екипа на кмета Благомир Коцев

до 29 август 2025 г., когато бе освободен, но от общината не посочиха мотиви.

Една от първите пък, минали в редиците на победителите през април, бе шефката на съветниците във врачанската община Хайредин Светла Кирова. Бившият медицински фелдшер в АЕЦ “Козлодуй” е начело на общинския съвет там от 2012 г. На последните избори се яви от местна коалиция с участието на СДС, сега води “Прогресивна България” в Хайредин.

Шефката на Общинския съвет в Хайредин Светла Кирова е начело на структурата на ПБ.
Шефката на Общинския съвет в Хайредин Светла Кирова е начело на структурата на ПБ.

Дългогодишният зам.-кмет на шуменската община Смядово Иван Кюркчиев оглави местната организация на ПБ. От години бе част от екипа на кметицата Иванка Петрова, която е от ГЕРБ. Самият Кюркчиев не е бил партиен член, а влизането си в ПБ обясни така: “Избягвах политиката, но с влизането ми в ПБ мога да бъда още по-полезен за гражданите, вярвам на Радев”. Петрова остава в ГЕРБ, но пред медиите обяви, че това е последният ѝ мандат. И не скри, че на следващи избори би подкрепила човек, с когото е работила 15 г.

По неофициална информация към ПБ се е ориентирал и кметът на пазарджишката община Ракитово Георги Холянов.

Макар по документи все още да е от БСП, кметът на Белово Стойко Стефанов също не крие симпатиите си към Радев. А

съпругата му Боряна Стефанова официално е общински координатор

на “Прогресивна България” в града, беше и основен двигател на предизборната им кампания през април. Роднини са и лицата наместната власт и ПБ в Златарица. Партийнтан структура оглави бившият кмет Михаил Ганев, брат на настоящия кмет Петър Ганев.

За разлика от колегата си в Белово пък кметът на Родопи Павел Михайлов (избран за втори мандат с подкрепата на БСП) рязко напусна столетницата и стана координатор на “Прогресивна България”.

Столетницата понесе тежък удар и в община Марица, където остана без група в местния парламент, след като председателката му Виолета Христодулова и останалите четирима съветници се присъединиха към ПБ.

С подкрепата на БСП през 2023-а бяха избрани кметовете на Брезово, Перущица, Първомай, Сопот и Хисаря.

Неофициално в Общинския съвет на Пловдив за съмишленици на Радев се сочат съветниците от групата “Независими за Пловдив”. Тя беше създадена от Илия Гатев, който напусна БСП, бившия член на ПП-ДБ Николай Гюров и Димитър Арнаудов и Тервел Борисов от ИТН. Гатев беше последен в пловдивската листа на ПБ на 19 април.

Шефът на групата на ПБ в парламента Петър Витанов е един от първите бивши социалисти, които се присъединиха към Румен Радев и формацията му.
Шефът на групата на ПБ в парламента Петър Витанов е един от първите бивши социалисти, които се присъединиха към Румен Радев и формацията му.

Засега няма кметове на общини в Смолянска област, избрани от друга партия, които да са подали заявления за членство в “Прогресивна България”, заяви депутатът и областен лидер Стефан Сабрутев. Самият той преди години беше общински съветник от БСП. Беше и кандидат за кмет от сдружение “Нашият Смолян” и два мандата областен управител при служебните кабинети на Радев.

Един общински съветник от Баните е преминал в ПБ и е оглавил общинската партийна организация. Това е дългогодишният учител и спортен деятел

Димитър Дончев, избран през 2023 г. от листата на ГЕРБ

Преди това е играл от “Нова република” и “Реформаторски блок”.

В Тополовград начело на структурата на ПБ е общинският съветник Коста Стойчев, който на последните избори бе водач на листата на ИТН.

И ако Бургас продължава да се води бастион на ГЕРБ заради дългогодишното кметуване на Димитър Николов, в областта има промени.

Созопол вече избра ПБ

Макар официално да не е част от управляващата партия, кметът Тихомир Янакиев се разграничава от БСП и гледа към премиера. Той кара втори мандат с подкрепата на соцпартията, но в края на август напусна червения Национален съвет, в който през февруари 2025 г. бе избран от конгреса с 440 гласа - 11-и по вот.

А заместникът му Андрей Николов (с ключовите ресори устройство на територията, инвестиционна политика, екология и здравеопазване) оглави общинската структура на ПБ. Неин секретар стана бившият депутат на Ахмед Доган Валентин Тончев. Сред учредителите ѝ са 4-ма общински съветници, сред които и Стефан Христов, избран от БСП.

През инициативния комитет на Илияна Йотова за президент също могат да се направят препратки към предстоящите местни избори. И въпреки че там има основно кметове на други партии, повечето от които участват заради , работа и приятелства с Йотова, е възможно в следващи избори да получат подкрепата на “Прогресивна България”. В списъка на комитета са кметовете на Пещера Йордан Младенов, на Гоце Делчев Владимир Москов, на Троян Донка Михайлова, на Русе Пенчо Милков, на Разград Добрин Добрев, на Попово Людмил Веселинов и други, все издигнати или подкрепени досега от БСП и левицата, както и Марин Киров на Царево и Диана Овчарова на Ивайловград, играли от ГЕРБ. Зад Йотова в тази кампания застана и едно от знаковите лица на ГЕРБ - кметът на Стара Загора Живко Тодоров. (24часа)

В структурата на ПБ в Созопол има много представители на местната власт, а неин шеф стана зам.-кметът Андрей Николов. СНИМКИ: ФЕЙСБУК
Росен Русанов
Депутатът Васил Филев, който е бивш шеф на общинския съвет, оглави ПБ в Пещера.
Министърът на туризма Илин Димитров бе на учредяването на структурата във Вълчи дол, чиито председател стана кметът Калоян Цветков.
Шефката на Общинския съвет в Хайредин Светла Кирова е начело на структурата на ПБ.
Шефът на групата на ПБ в парламента Петър Витанов е един от първите бивши социалисти, които се присъединиха към Румен Радев и формацията му.

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