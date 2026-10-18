Година преди местния вот Радев с първи избран кмет и готови 251 структури в страната

Кадри се вливат в "Прогресивна България". Започна с депутатските листи и трендът е към привличане на още лица към управляващите

Първи свой кмет, излъчен с избори, в които партията му участва, има вече Румен Радев.

Това е Росен Русанов в Полски Тръмбеш. Там тази неделя се проведоха частични избори, след като предишният кмет Георги Чакъров стана депутат от “Прогресивна България”.

Росен Русанов

Русанов бе заместник на Чакъров в община Полски Тръмбеш, а след влизането му в парламента пое кметския пост като временно изпълняващ. На изборите сега бе единствен кандидат.

Яви се като независим, но бившият Чакъров застана зад него, влизайки в инициативния му комитет, а тъй като е депутат от мнозинството, това прави официална подкрепата на “Прогресивна България”.

Вероятно заради убедеността, че кметът като единствен кандидат е ясен, в Полски Тръмбеш активността не беше висока - 10,54% бе тя към 16 ч с гласували 1114 души от 10 573 души. Но според правилата на Изборния кодекс един кмет е избран още на първи тур, ако е събрал повече от 50% от действителните гласове, без значение колко са отишли до урните. Което отрежда на Русанов победа още преди общинската избирателна комисия да обяви официално резултата.

И ако той ще е първият кмет на Радев, официално минал през избори, то управляващата формация може да се похвали с още

поне дузина кметове и доста повече общински съветници

Ясно изразените им симпатии към партията на премиера и участието на някои в нейните редици дават обещаващ старт на “Прогресивна България” в първите кметски избори, на които ще участва. А който у нас спечели местната власт, си гарантира по-голяма стабилност в централата, сочи политическата традиция.

Процесът започна от кандидатдепутатските листи през пролетта, в които попаднаха лица от управлението на общините. После и със създаването на регионалните структури кметове и общински съветници от цялата страна се вляха в редиците на “Прогресивна България”.

В парламента освен Георги Чакъров от местната власт влезе Мария Тодорова. Тя беше общински съветник във Варна от “Левицата”, сега оглавява организацията на ПБ в район “Младост”. Министърът на спорта Енчо Керязов застана начело на депутатската листа в Ямбол от позицията на зам.-кмет на областния град. Както и колегата му от община Тунджа Стоян Петков, който остана в парламента.

Депутатът Васил Филев, който е бивш шеф на общинския съвет, оглави ПБ в Пещера.

В депутатския списък са още бившият шеф на общинския съвет в Пещера Васил Филев, както и Милен Трифонов, който бе общински съветник от “Пряка демокрация” в Пазарджик. Другият общинар от същата политическа формация в града - Борислав Богословов, също бе в листата за Народното събрание, а в момента е областен управител на Пазарджик.

ПБ направи директна връзка с местната власт и през един от мандатоносителите си - председателя на “Движение нашият народ” Атанас Калчев. Той бе кандидат за депутат, но се отказа от мандат, за да остане начело на общината в Кричим, където е кмет от 2007 г. насам.

Най-голямо бе вливането на представители на властта по места в редиците на “Прогресивна България” през учредяването на структурите. На 11 септември партията официално отчете, че вече са създадени 251 общински и районни организации, а към онзи момент

членовете на партията са 6348

Къде формирането на структури мина с активното участие на представителите на местното самоуправление?

Кметът на Вълчи дол Калоян Цветков през август беше избран за председател на ПБ в общината. На събранието присъства и областният координатор на формацията за Варна и министър на туризма Илин Димитров. Цветков беше избран за кмет на Вълчи дол на местните избори през 2023 г. като кандидат на коалиция “Свобода”, в която участваха БСП, ИТН, ВМРО-БНД и други формации.

Министърът на туризма Илин Димитров бе на учредяването на структурата във Вълчи дол, чиито председател стана кметът Калоян Цветков.

В Провадия пък начело на управляващата партия застана Елина Димитрова - бивш дългогодишен общински съветник от БСП и настоящ зам. областен управител на Варна. Нейната колежка от местния парламент Наталина Златева (също избирана от социалистите) пък е организационен секретар на ПБ в Провадия.

Във варненския район “Одесос” от август организационен секретар на партията на Радев е бившият зам.-кмет по финанси Христо Рафаилов. Той е син на някогашния царски депутат и ексшеф на ОД на МВР в морската столица Наско Рафаилов.

Младият Рафаилов бе в екипа на кмета Благомир Коцев

до 29 август 2025 г., когато бе освободен, но от общината не посочиха мотиви.

Една от първите пък, минали в редиците на победителите през април, бе шефката на съветниците във врачанската община Хайредин Светла Кирова. Бившият медицински фелдшер в АЕЦ “Козлодуй” е начело на общинския съвет там от 2012 г. На последните избори се яви от местна коалиция с участието на СДС, сега води “Прогресивна България” в Хайредин.

Шефката на Общинския съвет в Хайредин Светла Кирова е начело на структурата на ПБ.

Дългогодишният зам.-кмет на шуменската община Смядово Иван Кюркчиев оглави местната организация на ПБ. От години бе част от екипа на кметицата Иванка Петрова, която е от ГЕРБ. Самият Кюркчиев не е бил партиен член, а влизането си в ПБ обясни така: “Избягвах политиката, но с влизането ми в ПБ мога да бъда още по-полезен за гражданите, вярвам на Радев”. Петрова остава в ГЕРБ, но пред медиите обяви, че това е последният ѝ мандат. И не скри, че на следващи избори би подкрепила човек, с когото е работила 15 г.

По неофициална информация към ПБ се е ориентирал и кметът на пазарджишката община Ракитово Георги Холянов.

Макар по документи все още да е от БСП, кметът на Белово Стойко Стефанов също не крие симпатиите си към Радев. А

съпругата му Боряна Стефанова официално е общински координатор

на “Прогресивна България” в града, беше и основен двигател на предизборната им кампания през април. Роднини са и лицата наместната власт и ПБ в Златарица. Партийнтан структура оглави бившият кмет Михаил Ганев, брат на настоящия кмет Петър Ганев.

За разлика от колегата си в Белово пък кметът на Родопи Павел Михайлов (избран за втори мандат с подкрепата на БСП) рязко напусна столетницата и стана координатор на “Прогресивна България”.

Столетницата понесе тежък удар и в община Марица, където остана без група в местния парламент, след като председателката му Виолета Христодулова и останалите четирима съветници се присъединиха към ПБ.

С подкрепата на БСП през 2023-а бяха избрани кметовете на Брезово, Перущица, Първомай, Сопот и Хисаря.

Неофициално в Общинския съвет на Пловдив за съмишленици на Радев се сочат съветниците от групата “Независими за Пловдив”. Тя беше създадена от Илия Гатев, който напусна БСП, бившия член на ПП-ДБ Николай Гюров и Димитър Арнаудов и Тервел Борисов от ИТН. Гатев беше последен в пловдивската листа на ПБ на 19 април.

Шефът на групата на ПБ в парламента Петър Витанов е един от първите бивши социалисти, които се присъединиха към Румен Радев и формацията му.

Засега няма кметове на общини в Смолянска област, избрани от друга партия, които да са подали заявления за членство в “Прогресивна България”, заяви депутатът и областен лидер Стефан Сабрутев. Самият той преди години беше общински съветник от БСП. Беше и кандидат за кмет от сдружение “Нашият Смолян” и два мандата областен управител при служебните кабинети на Радев.

Един общински съветник от Баните е преминал в ПБ и е оглавил общинската партийна организация. Това е дългогодишният учител и спортен деятел

Димитър Дончев, избран през 2023 г. от листата на ГЕРБ

Преди това е играл от “Нова република” и “Реформаторски блок”.

В Тополовград начело на структурата на ПБ е общинският съветник Коста Стойчев, който на последните избори бе водач на листата на ИТН.

И ако Бургас продължава да се води бастион на ГЕРБ заради дългогодишното кметуване на Димитър Николов, в областта има промени.

Созопол вече избра ПБ

Макар официално да не е част от управляващата партия, кметът Тихомир Янакиев се разграничава от БСП и гледа към премиера. Той кара втори мандат с подкрепата на соцпартията, но в края на август напусна червения Национален съвет, в който през февруари 2025 г. бе избран от конгреса с 440 гласа - 11-и по вот.

А заместникът му Андрей Николов (с ключовите ресори устройство на територията, инвестиционна политика, екология и здравеопазване) оглави общинската структура на ПБ. Неин секретар стана бившият депутат на Ахмед Доган Валентин Тончев. Сред учредителите ѝ са 4-ма общински съветници, сред които и Стефан Христов, избран от БСП.

През инициативния комитет на Илияна Йотова за президент също могат да се направят препратки към предстоящите местни избори. И въпреки че там има основно кметове на други партии, повечето от които участват заради , работа и приятелства с Йотова, е възможно в следващи избори да получат подкрепата на “Прогресивна България”. В списъка на комитета са кметовете на Пещера Йордан Младенов, на Гоце Делчев Владимир Москов, на Троян Донка Михайлова, на Русе Пенчо Милков, на Разград Добрин Добрев, на Попово Людмил Веселинов и други, все издигнати или подкрепени досега от БСП и левицата, както и Марин Киров на Царево и Диана Овчарова на Ивайловград, играли от ГЕРБ. Зад Йотова в тази кампания застана и едно от знаковите лица на ГЕРБ - кметът на Стара Загора Живко Тодоров. (24часа)