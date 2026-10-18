Изборният ден в с. Мало Конаре приключи с 11% избирателна активност

Общинската избирателна комисия (ОИК) в Пазарджик обяви край на изборния ден в с. Мало Конаре, община Пазарджик, където се проведоха частични избори за кмет.

От комисията съобщиха, че избирателната активност е 11,13%. Правото си на глас са упражнили 346 жители на населеното място при имащи право на вот 3109. Изборът бе между двама кандидати.

През февруари и март в населеното място бяха проведени два тура на частични избори за кмет, като тогава от имащи право на глас малко над три хиляди жители, вотът си упражниха повече от 1100 души, сочат данните от протоколите на ОИК, публикувани от Централната избирателна комисия, пише БТА.