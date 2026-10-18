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Нургин Басри от ДСП стана кмет на с. Драгомъж, заменя предишния, който е с влязла в сила присъда

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Нургин Басри Снимка: Фейсбук

Единственият кандидат за кмет на село Драгомъж в община Исперих Нургин Басри печели частичните местни избори. Той бе издигнат за поста от „Движение за права и свободи". Кандидатът получава 101 гласа.

Това съобщи за БТА зам.-председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Исперих Джанан Родоплу.

В селото са гласували 110 от имащите право на глас 264 избиратели. Една от бюлетините е недействителна, а осем от избирателите са посочили, че не подкрепят никого. Активността в изборния ден е 41,67 процента, каза Родоплу. По думите ѝ изборният ден е преминал спокойно, без жалби и сигнали за нарушения.

До частичните избори се стигна, след като ОИК - Исперих констатира предсрочното прекратяване на пълномощията на досегашния кмет Синан Незир заради влязла в сила присъда.

Нургин Басри Снимка: Фейсбук

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