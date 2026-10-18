Самолет от Тел Авив до Виена кацна в София заради бомбена заплаха

Изтребител на Военновъздушните сили е излетял и го е придружил до кацането
Самолет на австрийските авиолинии е кацнал в София заради сигнал за бомбена заплаха, съобщиха от министерството на транспорта.
Самолетът А320 с полетен номер OS82 е изпълнявал полет от Тел Авив до Виена.
По първоначална информация на борда е имало 6 души екипаж и 51 пътника.
При изпълнение на полета, на границата с Румъния, екипажът докладва за получен сигнал за бомбена заплаха и решава да кацне извънредно в София.
Съгласно процедурите, изтребител на Военновъздушните сили е излетял и е придружил самолета до кацането му на летището в София.
Сформиран е работен щаб и отговорните институции са започнали проверка. Пътниците са свалени от борда на самолета.
От ВВС уточниха, че действията са осъществени в координация с Обединения център за въздушни операции на НАТО в Тохерон.
Самолетът е подал сигнал за бомба на борда в 21:17 ч. Незабавно са задействани дежурните изтребители МиГ-29, които са ескортирали самолета.