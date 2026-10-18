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Самолет от Тел Авив до Виена кацна в София заради бомбена заплаха

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Самолет Снимка: pixabay

Изтребител на Военновъздушните сили е излетял и го е придружил до кацането

Самолет на австрийските авиолинии е кацнал в София заради сигнал за бомбена заплаха, съобщиха от министерството на транспорта. 

Самолетът А320 с полетен номер OS82 е изпълнявал полет от Тел Авив до Виена. 

По първоначална информация на борда е имало 6 души екипаж и 51 пътника.

При изпълнение на полета, на границата с Румъния, екипажът докладва за получен сигнал за бомбена заплаха и решава да кацне извънредно в София.

Маршрутът на полета преди да кацне аварийно в София Кадър:flightradar
Маршрутът на полета преди да кацне аварийно в София Кадър:flightradar

Съгласно процедурите, изтребител на Военновъздушните сили е излетял и е придружил самолета до кацането му на летището в София.

Сформиран е работен щаб и отговорните институции са започнали проверка. Пътниците са свалени от борда на самолета.

От ВВС уточниха, че действията са осъществени в координация с Обединения център за въздушни операции на НАТО в Тохерон. 

Самолетът е подал сигнал за бомба на борда в 21:17 ч. Незабавно са задействани дежурните изтребители МиГ-29, които са ескортирали самолета. 

Самолет Снимка: pixabay
Маршрутът на полета преди да кацне аварийно в София Кадър:flightradar

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