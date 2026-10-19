Патриарх Даниил ще оглави патриаршеската света литургия за празника на Рилския манастир

С тържествени богослужения в Рилския манастир днес ще бъде отбелязан празникът на светата обител и денят, в който Българската православна църква почита паметта на преподобни Йоан Рилски Чудотворец - небесен покровител на българския народ.

На 19 октомври, известен сред народа и като Отчовден, църквата възпоменава пренасянето на честните мощи на светеца от Рила в Средец. По традиция ден по-рано в Рилската света обител се отслужва всенощно бдение с петохлебие. През тази година се отбелязват 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец.

Днес от 9:00 часа в манастирския храм „Рождество Богородично“ ще бъде отслужена празнична патриаршеска съборна света литургия, оглавена от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

За празника в Рилския манастир ще бъде и Вселенският патриарх Вартоломей, който е на посещение в България по повод честванията, посветени на годишнините на свети Йоан Рилски, припомня БТА. Посещението му е част от програмата на юбилейните тържества, организирани от Българската православна църква.

След светата литургия по традиция ще бъде извършено литийно шествие с иконата на преподобни Йоан Рилски около храма. По време на литията се отправят молитвени прошения за здраве и благоденствие на живите, както и за упокоение на починалите братя на манастира и всички православни християни.

Празникът на преподобни Йоан Рилски по традиция събира в Рилската света обител поклонници от страната и чужбина, дошли да се поклонят пред мощите на светеца и да измолят неговото застъпничество.