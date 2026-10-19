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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23757377 www.24chasa.bg

Росен Русанов е избран за кмет на община Полски Тръмбеш

Дима Максимова

[email protected]

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Росен Русанов

Общинската избирателна комисия в Полски Тръмбеш обяви Росен Русанов за избран кмет на Община Полски Тръмбеш. Издигнатият от инициативен комитет като независим кандидат бе единственият претендент за поста. Той е получил 1279 действителни гласа, които му дават 50% +1 глас от валидните бюлетини и машинни разписки, получени на частичните местни избори.  

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения няма, посочват от ОИК.

Росен Русанов бе зам.-кмет на общината и бе назначен за временно управляващ, след като дългогодишният градоначалник Георги Чакъров стана депутат от ПБ.

Петранка Георгиева, издигната от БСП, е новият кмет на село Масларево, след като спечели частичните местни избори с резултат 131 действителни гласа.

Победата за кандидатката на БСП бе безапелационна още на първия тур, с което населеното място вече официално има отново жена за кмет. Изборите в Масларево преминаха при засилен интерес от страна на местните жители и трудности с машинното гласуване.

Росен Русанов

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