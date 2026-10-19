ДПС с три победи в частичните местни избори

Убедителна победа от раз в три кметства спечели ДПС в частичните местни избори, които се проведоха на 18 октомври. Това съобщават от пресцентъра на ДПС.

За кмет на кметство Драгомъж, община Исперих е избран Нургин Басри. В кметство Обител, община Омуртаг спечели Ихсан Селимов, а в кметство Токачка, община Крумовград - Юсеин Салиф.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски поздрави избирателите, структурите и новоизбраните кметове: "Резултатите показват, че ДПС се намира в много добра кондиция, още повече, че за нас местната власт е винаги от особено голямо значение, независимо дали става дума за кметство или голяма община, защото това е пряката връзка с хората, а техните проблеми, сигурност и качество на живот са основен приоритет за ДПС".