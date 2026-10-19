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Един човек е пострадал при общо 72 пожара за последните 24 часа

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Гасене на пожар Снимка: Pixabay

Общо 72 пожара са потушени през изминалото денонощие, пострадал е един човек, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Противопожарните звена са реагирали на 101 сигнала за произшествия. 

С преки материални щети са възникнали 11 пожара, от които пет – в жилищни сгради, два – в транспортни средства, уточнява БТА.

Без нанесени материални щети са възникнали 61 пожара, от които 31 – в сухи треви, горска постеля и храсти, четири – в стърнища, 21 – в отпадъци.

Извършени са 27 спасителни дейности и помощни операции, от които четири са при катастрофи в транспортни средства, една – при авария в електропреносната мрежа, както и други в съдействие на различни структури, ведомства и на граждани.

 Регистрирани са също две лъжливи повиквания.   

Гасене на пожар Снимка: Pixabay

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