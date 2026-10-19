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Самолетът, кацнал извънредно в София заради сигнал за бомба, е излетял към 3.00 часа тази сутрин

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Самолет Снимка: pixabay

Самолетът, който кацна извънредно снощи в София заради сигнал за бомба, е излетял от летище "Васил Левски" малко преди 3:00 тази сутрин. Това съобщи  БНТ, позовавайки се на министерството на транспорта.

Самолет A320 е извършвал полет от Тел Авив до Виена. По първоначална информация на борда е имало шестима души екипаж и 51 пътници.

Съгласно процедурите, изстребители МиГ- 29 на Военовъздушните сили са излетли и са придружили самолета до кацането му на летището в София. Сформиран е работен щаб и отговорните институции са започнали проверка.

Говорител на Австрийските авиолинии („Остриън Еърлайнс" – AUA) потвърди, че самолетът на авиолинията, изпълняващ полет между Тел Авив и Виена, кацнал извънредно в София тази вечер, е бил пренасочен след постъпила заплаха срещу летателния апарат.

Самолет Снимка: pixabay

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