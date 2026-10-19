Отиде си пловдивският журналист Тодор Божилов

Беше ерудиран и диалогичен човек, който мислеше за професията, казват негови колеги

Тази нощ след тежко боледуване е починал пловдивският журналист Тодор Божилов. Тъжната новина съобщи съпругата му Веселина Божилова.

Тодор Божилов навърши 70 години през юни. Той е завършил журналистика в СУ "Св. Климент Охридски". Започва работа в считания за инакомислещ в. "Комсомолска искра" през 80-те и става негов главен редактор, преди да навърши 30. Следва работа в изданията "Паралел 42", "Денят", "Пари", Божилов е и отговорен редактор на пловдивското приложение на в. "Труд", после в "Строителство, имоти", беше и шеф на кореспондентите на в. "Преса".

Колегите му го описват като ерудиран, точен и много диалогичен човек. Тодор Божилов мислеше за професията. Много уроци съм научила от него, но сега ще спомена само един - преди години редактирах текстове на млад колега и Тодор ми направи забележка, че всъщност ги пренаписвам. Отрекох и той ми каза: "Пренаписваш ги, познавам ти изреченията. Те са добри, но не трябва да го правиш - в една медия трябва да има разнообразие - както като теми, така и като автори и стилове. Не трябва текстовете да са еднакви, дори и да са най-добрите." Ужасно се засрамих и никога повече не си позволих това. Тодор умееше да тушира напрежението дори и когато беше истински напечено. Помня един момент, когато две колежки се караха страшно, разменяха си реплики на много висок тон. В този момент в стаята влезе Тодор и спокойно каза: "Усещам някакво напрежение в стаята", избухна смях и всичко свърши."

Кога ще бъде поклонението, ще бъде съобщено по-късно.