Андрей Райчев: Повреждането на имиджа на Илияна Йотова е нула

Мачът се играе на една врата - от самото начало не виждам разлика в дистанцията между двамата кандидати от около 20%. Има един фаворит и той бива нападан - първо, че Румен Радев няма да я издигне, второ, че ракията ще се спре, трето, че ще руши Шипка, после излезе един наркотрафикант от Петрич, за когото ѝ приписаха, че е вземала рушвет от него, а вчера тя се даде сама на прокуратурата, сега някакви дронове. Някои си въобразяват, че понеже има някакви опасности, това може да отлее от вота, но напротив, ако сме застрашени и едната страна казва, че трябва и двете държави да сме сигурни, а другата - да се изострим към Москва, защо да спечели тази с плашенето? Виждаме нулево повреждане на нейния имидж.

Така социологът Андрей Райчев коментира кампанията за президентските избори, която навлиза в четвъртата си и финална седмица пред bTV.

Според него пиарите на Андрей Гюров не му дават да говори каквото иска и да бъде искрен, а кандидатвицето му Георги Кандев е бил скрит и му е забранено да дава интервюта, защото публично му е бил зададен въпроса вярно ли е, че се е предлагал за вицепрезидент на Йотова. От началото на кампанията Кандев почти не се явява пред медиите дори в платени формати. Има и необичайно малко социологически проучвания: едно на "Маркет линкс" от 26-29 септември, според което Йотова/Вълчев печелят 41,4%, а Гюров/Кандев - 21,9%, и второ на "Алфа рисърч" от 24 септември до 1 октомври 2026 г., което нарежда Йотова и Вълчев на първо място с 44,5%, а Гюров и Кандев - втори с 26,1%.

Журналистът Веселин Стойнев упрекна Йотова, че трудно се разпознава кога говори като президент и кога - като кандидат, както и че води кампанията си от висотата на "Дондуков" 2. Припомни, че упреците за забраната на домашната ракия бяха към правителството, което предложи законопроекта, а идеята за "изтърбушването" на Шипка се роди при крайните избиратели на "Възраждане".

Помилването на наркотрафиканта - документите бяха пратени в прокуратурата, за да бъдат скрити. Нищо не ѝ пречеше на Йотова да ги публикува сама. При президента Росен Плевнелиев е имало много по-голяма прозрачност. След първата седмица не сме виждали повече социологически проучвания освен едно в първата седмица на кампанията, но тогава видяхме свиване на подкрепата към нея. Очаквам ниска избирателна активност, каза Стойнев.

Според него причината да липсват социологически проучвания през тази кампания е, че на предходните агенциите не се справиха добре и не прогнозите им бяха далеч от фактическите резултати.

Чудесно познаха. Не публикуват по следната причина. Йотова вижда нещо като 45 на 25 процента и се притеснява да не се случи демобилизация на избирателите и да не отидат на изборите, защото тя очевидно бие. Другите не искат, защото Гюров губи, отговори му Райчев.