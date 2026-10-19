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Симеон Сакскобургготски пристигна първи на литургията на патриарх Даниил и вселенския патриарх (Снимки)

Тони Маскръчка

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Цар Симеон Сакскобургготски СНИМКА: Тони Маскръчка

Цар Симеон Сакскобургготски пристигна първи на съвместната празнична света литургия на патриарх Даниил и Вселенския патриарх Вартоломей в Рилския манастир. Тя е по повод 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец. Литургията ще започне в 9,30 ч и се очаква да продължи до обяд.

Вселенският патриарх Вартоломей пристигна на 17 октомври в България. Той беше посрещнат в Синодалната палата в София от патриарх Даниил. След това двамата откриха монументалната изложба "Света Гора в София" на гръцкия художник Евтимий Варламис (1942–2016) в Националния дворец на културата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Цар Симеон Сакскобургготски СНИМКА: Тони Маскръчка
Цар Симеон Сакскобургготски СНИМКА: Тони Маскръчка
Цар Симеон Сакскобургготски СНИМКА: Тони Маскръчка
Патриарх Даниил и Вселенският патриарх Вартоломей в Рилския манастир СНИМКА: Тони Маскръчка
Патриарх Даниил и Вселенският патриарх Вартоломей в Рилския манастир СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
Патриарх Даниил и Вселенският патриарх Вартоломей в Рилския манастир СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
Цар Симеон Сакскобургготски СНИМКА: Тони Маскръчка
Цар Симеон Сакскобургготски СНИМКА: Тони Маскръчка
Цар Симеон Сакскобургготски СНИМКА: Тони Маскръчка
Патриарх Даниил и Вселенският патриарх Вартоломей в Рилския манастир СНИМКА: Тони Маскръчка
Патриарх Даниил и Вселенският патриарх Вартоломей в Рилския манастир СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
Патриарх Даниил и Вселенският патриарх Вартоломей в Рилския манастир СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
Цар Симеон Сакскобургготски СНИМКА: Тони Маскръчка
Цар Симеон Сакскобургготски СНИМКА: Тони Маскръчка
Цар Симеон Сакскобургготски СНИМКА: Тони Маскръчка
Патриарх Даниил и Вселенският патриарх Вартоломей в Рилския манастир СНИМКА: Тони Маскръчка
Патриарх Даниил и Вселенският патриарх Вартоломей в Рилския манастир СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
Патриарх Даниил и Вселенският патриарх Вартоломей в Рилския манастир СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка

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