Симеон Сакскобургготски пристигна първи на литургията на патриарх Даниил и вселенския патриарх (Снимки)

Цар Симеон Сакскобургготски пристигна първи на съвместната празнична света литургия на патриарх Даниил и Вселенския патриарх Вартоломей в Рилския манастир. Тя е по повод 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец. Литургията ще започне в 9,30 ч и се очаква да продължи до обяд.

Вселенският патриарх Вартоломей пристигна на 17 октомври в България. Той беше посрещнат в Синодалната палата в София от патриарх Даниил. След това двамата откриха монументалната изложба "Света Гора в София" на гръцкия художник Евтимий Варламис (1942–2016) в Националния дворец на културата.