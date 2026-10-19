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Шофьор с 2,25 промила алкохол получи 7 месеца затвор

Светослав Спасов

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Снимка: pixabay

Районният съд в Стара Загора одобри споразумение, с което призна 52-годишния Ж.Ж. за виновен в управление на лек автомобил с концентрация на алкохол в кръвта 2,25 промила. Престъплението е извършено на 5 август т.г. в Стара Загора, след като мъжът вече е бил осъждан за същото по вид престъпление, съобщиха от пресцентъра на съда.

Съдът му наложи наказание от седем месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим. От срока ще бъде приспаднато времето, през което е бил задържан под стража. Мъжът е лишен и от правото да управлява моторно превозно средство за срок от година и седем месеца. Съдът постанови и отнемане в полза на държавата на автомобила, послужил за извършване на престъплението, тъй като е собственост на осъдения, информират още от Районния съд.

През март Районният съд в Стара Загора одобри споразумение и наложи наказание от шест месеца затвор при първоначален общ режим на изтърпяване на 46-годишен мъж, управлявал товарен автомобил след употреба на алкохол.

Снимка: pixabay

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