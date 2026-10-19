Иво Христов: Логично е дроновете, които удариха кораби в Черно море, да са руски

А вие очаквате ли победа на Украйна? Погледнете сводките, посочи вицепремиерът

Ние ще се опитаме дефицитът да бъде в рамките на 3%, заяви вицепремиерът Иво Христов в студиото на „Денят започва" по БНТ. Той добави, че не е привърженик на строгите рамки, както и че почти никъде в Европа той не достига тази стойност.

"А представете си в какви рамки ще бъде след тази вълна от вандализъм, която ще удари всички застрахователи в цяла Европа. Особено във Франция. Във Франция трудно ще се намери премиер, който да се нагърби да управлява страната при сегашния дисбаланс", добави той.

Вицепремиерът коментира и предвидените в проекта на бюджет увеличения на пенсиите с 8%, на заплатите в бюджетната сфера с 5% и на учителите. Според него не бива да се говори за увеличение на калпак, а компенсация за най-засегнатите.

Иво Христов заяви, че е логично дроновете, които удариха кораби в Черно море, да са руски, но допълни, че трябва да се изчака края на разследването, за да има официална позиция.

"Разбира се, чакаме разследване. Едно е човек да коментира и да не носи политическа отговорност. Друго е да заяви официална позиция.Ясно е, че логично е това да са руски дронове, предвид ударените кораби.

Впрочем, всички тези истерици, които притискат кабинета да заяви, че дроновете били руски без да е установено, те какво очакват? Да се задейства член пети? Сигурни ли са, че ще се задейства член пети, ако някой го поиска?", каза още Христов.

Иво Христов обясни, че предложеният мораториум в Черно море означава да се спрат всякакви враждебни военни действия.

"Това няма да стане отведнъж, тъй като дори и да спрат атаките срещу кораби, които и Украйна и Русия извършват, то в Черно море плава неограничено количество мини, които ще трябва да бъдат деминирани следващите години. Има множество еко проблемни в следствие на потънали кораби, както и висок застрахователен риск, който също възпира доставчиците на транспортни услуги да плават в Черно море. Виждате колко проблеми са натрупани дори към този момент. Дори ако приемем, че войната спре отраз. Кой ще решава тези проблеми? Няма кой да дойде да деминира вместо нас."

Според него, политиците в България трябва да реалисти по отношение на войната в Украйна:

"Винаги против войната, никога за нейното ескалиране. Ние сме против това да се доставя въоръжение на Украйна, против това да се продължава касапницата и кръвопролитието. Това е единственият реалистичен курс. Против това България да бъде въвлечена в чужди геополитически сблъсъци. Против войната до победен край, която президентът Радев още навремето изобличи като несъстоятелна теза, която вече всички констатират към днешна дата."

Христов допълни, че краят на конфликта няма да бъде благоприятен за Европа:

"А вие очаквате ли победа на Украйна? Погледнете сводките. Те са достатъчно публични. Освен ако не четем коментарите на нашенските пропагандисти и графомани, в които всичко е розово, но това не е така."