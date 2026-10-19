Кабинетът създава български цитатен индекс

Министерството на образованието и науката подготвя проект за създаване на български цитатен индекс.

Основната цел на предлаганата програма е осигуряване на условия за интегриране на данни за постиженията на българската наука в международното научно пространство чрез изграждане на национална инфраструктура за оценка на научните постижения на български език, основана на наукометрични показатели.

Националната програма е насочена към постигането на три специфични цели, свързани с осигуряване на условия за прилагане на наукометрични методи за оценка на българските научни постижения:

– изграждане и поддържане на автоматизирана система „Български цитатен индекс" с интегриран AI-асистент;

– административно и функционално изграждане на Междубиблиотечен център „Български цитатен индекс", обхващащ всички академични библиотеки в страната (включително на БАН и Централната селскостопанска библиотека);

– изграждане и поддържане на база от данни за цитирания на научни публикации на български автори на български език.

От МОН казват, че предвид нуждата от гарантиране на равнопоставеност при оценката на научната дейност на учените в България и не на последно място, наличието на прототип на

информационна система „Указател за цитируемост на публикации от български автори (обществени науки)" и чрез неговото надграждане и доразвиване може да се създаде система за оценка на постиженията на българските учени, висшите училища, научните

организации и научните издания.

Според МОН съществените основания са в две основни посоки:

българската наука да стане разпознаваема в световен мащаб и да се интегрира в европейското научно пространство. Същото е в съответствие с възприетия в световен мащаб модел за оценка на научните постижения чрез наукометрични показатели, свързани преди всичко с цитатна информация от международни бази данни (най-вече англоезични).

Посочват още, че сега водещите световни наукометрични системи, като Scopus и Web of Science, са доминирани от англоезични научни издания и трудно намират място публикации на български език. Това води до недостатъчно представяне на научната продукция на български език, особено в областта на хуманитарните и обществените науки, където изследванията на учените често са насочени към национална проблематика и публикуването на трудовете им в издания с висок импакт фактор е трудно.

От министерството заявяват, че прегледът на литературата и практиката в областта на наукометрията показа, че редица държави са предприели стъпки за създаване на национални индекси, които да представят научната продукция на учените. Поддържането на национална система е провокирано най-вече от това, че „голяма част от публикациите на учени от неанглоезични държави остава „скрита" и недостъпна за световното научно общество" .

Предвижда се изпълнението на програмата да е за срок от 5 години за периода 2027 – 2031 г., като финансирането ще бъде отпускано за етапи от по 12 месеца. Заложеният индикативен бюджет на програмата е в размер на 3,5 милиона евро. Финансирането ще бъде в рамките на разчетените средства за наука в централния бюджет и не са нужни допълнителни средства.