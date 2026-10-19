ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

До 12 ч. днес движението при км 32 на „Тракия" към...

Времето София 12° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23757862 www.24chasa.bg

Шофьорка с 2.67 промила алкохол катастрофира край Елена

Дима Максимова

[email protected]

4284
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Дрегер Снимка: Дима Максимова

31-годишна мъртвопияна жена катастрофира край Елена, наложило се полицаите да и помагат да излезе от колата, за да бъде тествана.  Инцидентът е станал около 4 ч. призори в неделя, когато в полицейското управление в Елена е получен сигнал за инцидент с автомобил. От проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че 31-годишна жена, управлявала колата, е катастрофирала в с. Титевци.

Полицейските служители оказали съдействие на водачката да излезе от автомобила и я тествали за употреба на алкохол, апаратът е отчел 2,67 промила. Тя е отказала кръвна проба. Тестът й за наркотични вещества е отрицателен.

Задържана е за срок до 24 часа по ЗМВР. Срещу не я е започнато бързо производство.

Дрегер

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Подводен дрон разкрива тайните на Черно море (Видео)