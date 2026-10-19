Шофьорка с 2.67 промила алкохол катастрофира край Елена

31-годишна мъртвопияна жена катастрофира край Елена, наложило се полицаите да и помагат да излезе от колата, за да бъде тествана. Инцидентът е станал около 4 ч. призори в неделя, когато в полицейското управление в Елена е получен сигнал за инцидент с автомобил. От проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че 31-годишна жена, управлявала колата, е катастрофирала в с. Титевци.

Полицейските служители оказали съдействие на водачката да излезе от автомобила и я тествали за употреба на алкохол, апаратът е отчел 2,67 промила. Тя е отказала кръвна проба. Тестът й за наркотични вещества е отрицателен.

Задържана е за срок до 24 часа по ЗМВР. Срещу не я е започнато бързо производство.