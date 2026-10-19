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Сигналът за бомба на самолета, кацнал извънредно в София, е дошла от мъж, който не е бил на борда

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Самолет Снимка: pixabay

Австрийски гражданин, който не е бил на борда на самолета, е подал сигнал за бомба, довел до отклоняването на полет на Austrian Airlines от Тел Авив за Виена към София. Това съобщава вестник Haaretz.

Самолетът, който кацна извънредно снощи в София заради сигнал за бомба, е излетял от летище "Васил Левски" малко преди 3:00 тази сутрин.

В неделя българските Военновъздушни сили вдигнаха изтребител МиГ-29, който да ескортира пътническия самолет. Сигналът за взривно устройство е получен при приближаването на самолета към Румъния, съобщиха от българското министерство на транспорта.

Пътниците са били евакуирани веднага след кацането. По първоначална информация на борда е имало 6 души екипаж и 51 пътника.

Говорител на Австрийските авиолинии („Остриън Еърлайнс" – AUA) потвърди, че самолетът на авиолинията, изпълняващ полет между Тел Авив и Виена, кацнал извънредно в София тази вечер, е бил пренасочен след постъпила заплаха срещу летателния апарат.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Самолет Снимка: pixabay

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