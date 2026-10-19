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Вселенският патриарх Вартоломей и българският патриарх Даниил започнаха обща служба в Рилския манастир (На живо, снимки)

Тони Маскръчка

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СНИМКА: Тони Маскръчка

 Вселенският патриарх Вартоломей и българския патриарх Даниил преди минути започнаха обща служба в Рилската света обител.

На празничната съборна патриаршеска света литургия присъстват и почти всички митрополити от страната. Тя е посветна на 1150 години от рождението  и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски.

Храмът в манастира е препълнен с миряни, дошли да почетат закрилника на българите и да видят двамата патриарси .

Симеон Сакскобургготски седна на царския трон най-отпред, близо до олтара.      

Симеон Сакскобургготски СНИМКА: Тони Маскръчка
Симеон Сакскобургготски СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

СНИМКА: Тони Маскръчка
Симеон Сакскобургготски СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка
СНИМКА: Тони Маскръчка

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