Вселенският патриарх Вартоломей и българският патриарх Даниил започнаха обща служба в Рилския манастир (На живо, снимки)

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Вселенският патриарх Вартоломей и българския патриарх Даниил преди минути започнаха обща служба в Рилската света обител.

На празничната съборна патриаршеска света литургия присъстват и почти всички митрополити от страната. Тя е посветна на 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски.

Храмът в манастира е препълнен с миряни, дошли да почетат закрилника на българите и да видят двамата патриарси .