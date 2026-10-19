Майка и двете й дъщери набили 23-годишен в Бяла черква, уж ходел с едната, а си чател с другата

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В Павликени задържаха три жени, нанесли побой на 23-годишен мъж от Бяла черква. Сигнал за случая е получен в полицейското управление около 18,30 ч. в неделя, съобщи ОДМВР - Велико Търново.

Според първоначално подадената информация в Бяла черква е бил нанесен побой на 23-годишен местен жител. Изпратеният на адреса полицейски екип е установил, че по хулигански подбуди са причинени леки телесни повреди на потърпевшия.

Станало ясно, че съпричастни към извършеното са две сестри и майка им на 19, 24 и 39 години. Причината е любовен триъгълник. Младият мъж ходел с едната от сестрите, но изпращал съобщения на другата онлайн и бил уличен в изневяра. Така трите гневни жени решили да го накажат.

Всички са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.